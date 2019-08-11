Минздрав работает над обновлением сложного диагностического оборудования

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения работает над обновлением сложного диагностического оборудования и повышением доступности специализированной помощи в регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, ведомство держит на контроле ситуацию, когда дорогостоящие аппараты не работают по техническим причинам. Проведены маркетинговые исследования, проанализированы цены в странах-соседях. К работе активно подключилось Министерство иностранных дел. Многие поставщики представили обоснования стоимости, и цены по некоторым позициям снизились более чем в два раза.

"Если в мае в неработоспособном состоянии было 37 единиц сложного диагностического оборудования, то на сегодняшний момент осталось 21", - сказал министр.

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