ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав работает над обновлением сложного диагностического оборудования

12.08.2019 21:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минздрав работает над обновлением сложного диагностического оборудования
Фото из архива

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения работает над обновлением сложного диагностического оборудования и повышением доступности специализированной помощи в регионах. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, ведомство держит на контроле ситуацию, когда дорогостоящие аппараты не работают по техническим причинам. Проведены маркетинговые исследования, проанализированы цены в странах-соседях. К работе активно подключилось Министерство иностранных дел. Многие поставщики представили обоснования стоимости, и цены по некоторым позициям снизились более чем в два раза.

"Если в мае в неработоспособном состоянии было 37 единиц сложного диагностического оборудования, то на сегодняшний момент осталось 21", - сказал министр.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения работает над обновлением сложного диагностического оборудования и повышением доступности...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле наградили мужчину, который спас из горящей квартиры двухлетнюю девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика