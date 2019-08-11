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Зарплату медработникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза
12.08.2019 21:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплату медицинским работникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза, что станет серьезным стимулом для того, чтобы врачи не уезжали за границу. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник в интервью программе "Разговор у Президента" на телеканале
По словам Владимира Караника, проблема утечки кадров существует давно, и с ней сталкивается не только Беларусь, но другие страны, в частности Польша. "Проблема существует, мы над ее решением работаем. Поручение главы государства - к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали", - сказал он.
Министр заметил, что движение медицинских кадров в Европе и во всем мире - процесс, который не остановить, он будет всегда.
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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплату медицинским работникам в Беларуси к 2025 году планируют повысить в два раза, что станет серьезным стимулом для того, чтобы...
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