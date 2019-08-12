Караник рассказал, как будут бороться с коррупцией в здравоохранении

Источник материала: Tut.by

Создание четкой и регламентированной системы регистрации лекарств и изделий медицинского назначения, децентрализация закупок и «умная система анализа данных» — вот «прививка» от коррупции в системе здравоохранения. Такое мнение высказал министр здравоохранения Владимир Караник в передаче «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Упрощенная регистрация

«Надо понимать, какие условия и причины порождают коррупцию. Ведь многие высказывали обоснованные замечания — что у нас сложная и зарегулированная система регистрации изделий медназначения, и ее тяжело пройти даже при наличии международных сертификатов. И чтобы ускорить это прохождение, решали вопросы не совсем законным путем. А во-вторых, многие упрекали нас в избыточной централизации закупок техники. И соответственно, все эти задержки с проведением конкурсов, заключением контрактов приводили к тому, что они решались другим путем», — пояснил глава Минздрава.

На его взгляд, наилучшая борьба с этой ситуацией — создание четкой и регламентированной системы, которая понятна и легко проходима. Владимир Караник рассказал, что подготовлен проект документов об упрощении процедуры регистрации лекарств и изделий медназначения.

«Что касается лекарств, то если этот препарат имеет сертификаты в ЕС, США, Японии, то мы не сомневаемся в его качестве, и процедура идет по упрощенной схеме. Это не означает, что мы просто разрешаем его ввозить. Все равно проводятся определенные контрольные процедуры. Но в документах будет четко прописано — это занимает 35 дней и будет стоить максимум 120 базовых величин, а раньше процедура регистрации затягивалась на полтора года», — объяснил Караник.

Такая же система будет действовать и в отношении регистрации изделий медназначения — если есть японская, европейская, южнокорейская или американская сертификация, то при наличии двух сертификатов из этой группы стран регистрация будет проводиться по упрощенной процедуре.

Закупки на местном уровне

По мнению министра здравоохранения, «Белмедтехника» должна заниматься сложным, дорогостоящим оборудованием, а также оптовыми закупками.

Но те позиции, которые нужны для ежедневной работы клиники, Минздрав предлагает разрешить закупать на «местном» уровне.

«Мы хотим создать систему анализа больших объемов данных с элементами искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме будет обрабатывать базу данных зарегистрированных закупок, проводимых медучреждениями и сама выявлять, когда одни и те же позиции в разных клиниках закупаются по разной цене и тут же информировать наши органы контроля, что есть разночтения в ценах», — добавил министр.

Караник рассказал, что эта идея была высказана главе государства и она была поддержана. Однако Александр Лукашенко попросил уведомить главных врачей о том, что стоит работать честно, потому что «любое разночтение цены станет поводом для очень серьезного разговора».

В некоторых случаях привлекали МИД

Министр здравоохранения также рассказал, что одна из болевых точек в системе здравоохранения — неработоспособность оборудования.

«Но когда мы анализируем, что неработоспособность оборудования была связана с высокими ценами на запчасти, из-за завышения сроков ремонта — это тот вопрос, которым надо было заниматься. Поэтому пока в ручном режиме, но мы вели разговор о ценах на сложное оборудование, которое сегодня не работает. Вели разговор с поставщиками по поводу обоснования цены. Мы провели более глубокие маркетинговые исследования, чтобы знать, сколько стоит такое оборудование и запчасти у наших соседей.

Караник поблагодарил Министерство иностранных дел, которое тоже присоединилось к этой работе.

«Они по каналам МИДа информировали производителей, что мы имеем серьезные проблемы с постгарантийным облуживанием, а производители с мировым именем дорожат своей репутацией. Эта работа привела к тому, что многие поставщики откликнулись. Они привели обоснование цены, и многие стали более адекватными — некоторые цены были более чем в два раза снижены», — рассказал глава Минздрава.

«Дело медиков»

«Дело медиков» стало обобщающим названием многочисленных случаев коррупции в системе здравоохранения, которые выявили правоохранительные органы за последний год. По нему проходят более 90 человек обвиняемых и подозреваемых : примерно треть — должностные лица системы здравоохранения, остальные — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

Согласно версии Комитета госбезопасности, к многочисленным фактам взяточничества привела забюрократизированная система госзакупок лекарств и оборудования, которая создавала условия для коррупционных преступлений.

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