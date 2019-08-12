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Вот так накрыло! В Кобрине сильный ливень топил улицы, ураган валил деревья

12.08.2019 22:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сильный ливень с грозой прошел 12 августа севернее Бреста, в эпицентре стихии оказался Кобрин. Дождь подтопил улицы и повалил деревья на трассах, сообщает портал Kobrincity.


Фото: Kobrincity.by

Гроза накрыла райцентр около 18 часов. Стихия бушевала не менее часа. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра.


Фото: Kobrincity.by

Водители сообщают о поваленных деревьях вдоль трассы. Местами дороги были заблокированы упавшими деревьями: например, дорога на деревню Киселевцы, поворот на Хидры.

Видео: Виртуальный Брест

 
Теги: Брест
 
 
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Стихия бушевала не менее часа. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра.
 
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