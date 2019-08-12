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Вот так накрыло! В Кобрине сильный ливень топил улицы, ураган валил деревья
12.08.2019 22:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сильный ливень с грозой прошел 12 августа севернее Бреста, в эпицентре стихии оказался Кобрин. Дождь подтопил улицы и повалил деревья на трассах,
Гроза накрыла райцентр около 18 часов. Стихия бушевала не менее часа. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра.
Водители сообщают о поваленных деревьях вдоль трассы. Местами дороги были заблокированы упавшими деревьями: например, дорога на деревню Киселевцы, поворот на Хидры.
Видео:
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Стихия бушевала не менее часа. Ливень сопровождался громом и сильными порывами ветра.
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