Все силы на урожай: Лукашенко лично контролируют уборочную

Сложные погодные условия, особенно тяжелая ситуация в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях - Александр Лукашенко заслушал доклад о ходе уборки урожая.

Работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, по данным Министерства сельского хозяйства, на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна.

План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На сегодня задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т). Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га).

Лукашенко в свою очередь рассказал, что держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле.

Официальный белорусский лидер поручил профильному министру собрать все силы и «сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями», сообщает пресс-служба президента.