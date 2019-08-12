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Все силы на урожай: Лукашенко лично контролируют уборочную
12.08.2019 19:02 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сложные погодные условия, особенно тяжелая ситуация в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях - Александр Лукашенко заслушал доклад о ходе уборки урожая.
Работать аграриям приходится в сложных погодных условиях, по данным Министерства сельского хозяйства, на полях остается около 20% урожая, намолочено более 5,5 млн т зерна.
План поставок зерна в счет госзаказа составляет 815 тыс. т. На сегодня задание выполнено на 76,1% (620 тыс. т). Средняя урожайность - 32 ц/га (в 2018 году - 27 ц/га).
Лукашенко в свою очередь рассказал, что держит ход уборки урожая на постоянном личном контроле.
Официальный белорусский лидер поручил профильному министру собрать все силы и «сделать все возможное для того, чтобы с оставшихся площадей урожай был убран с минимальными потерями»,
Александр Лукашенко традиционно активно участвует в уборочной. 10 августа чиновник
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Сложные погодные условия, особенно тяжелая ситуация в Могилевской, на севере Минской и в Витебской областях - Александр Лукашенко заслушал доклад о ходе уборки...
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