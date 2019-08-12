ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокурор Нью-Йорка пригрозила Трампу иском из-за «бесчеловечного правила»

13.08.2019 06:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что ее ведомство готово предъявить иск администрации Белого дома из-за решения ограничить выдачу виз и предоставления гражданства лицам с минимальным доходом, сообщает The Hill. Правило, которое предложил помощник Дональда Трампа Стивен Миллер, направлено в том числе против тех людей, которые прибывают в Соединенные Штаты и рассчитывают на получение помощи со стороны государства.

Представляющая Демократическую партию Джеймс назвала идею Белого дома еще одной попыткой администрации повернуть спиной к людям, которые едут в США за лучшей жизнью. «Дети будут голодать, целые семьи останутся без медицинской помощи. Я призвана защищать все национальные сообщества Нью-Йорка, а потому я буду в судебном порядке бороться с этим бесчеловечным правилом», — пообещала Джеймс.

Прокурора Нью-Йорка поддержали и некоторые другие видные демократы, в том числе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. По словам последнего, администрация совершила необдуманный поступок, который угрожает здоровью семей мигрантов.

В администрации США в свою очередь указывают, что рассчитывают на то, что желающие стать гражданами страны сами смогут встать на ноги. «Если человек беден, то ему следует подготовиться к тому, чтобы стать самодостаточным жителем США», — заявил на эту тему исполняющий обязанности руководителя бюро по делам предоставления гражданства и иммиграции Кен Куччинелли.

Сам Трамп в своем Twitter опубликовал заявление «Команды Трампа», в котором были изложены преимущества нового правила. Главными были названы защита американских налогоплательщиков, верховенство закона и желание стимулировать людей, чтобы они становились экономически самостоятельными.

Пресечение потока мигрантов в США из бедных стран мира было одним из основных пунктов предвыборной кампании Трампа. При этом каждая его инициатива на эту тему вызывала сопротивление со стороны оппонентов из Демократической партии и правозащитных организаций. Тем не менее, в 2018 году число отказов в визах потенциальным гражданам из стран третьего мира выросло по сравнению с предыдущим годом в четыре раза, указывало агентство Reuters.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурора Нью-Йорка поддержали и некоторые другие видные демократы, в том числе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. По словам последнего, администрация совершила...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зарплата медиков к 2025 году вырастет в два раза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Чырвоны прамень
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика