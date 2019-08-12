Прокурор Нью-Йорка пригрозила Трампу иском из-за «бесчеловечного правила»

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сообщила, что ее ведомство готово предъявить иск администрации Белого дома из-за решения ограничить выдачу виз и предоставления гражданства лицам с минимальным доходом, сообщает The Hill. Правило, которое предложил помощник Дональда Трампа Стивен Миллер, направлено в том числе против тех людей, которые прибывают в Соединенные Штаты и рассчитывают на получение помощи со стороны государства.

Представляющая Демократическую партию Джеймс назвала идею Белого дома еще одной попыткой администрации повернуть спиной к людям, которые едут в США за лучшей жизнью. «Дети будут голодать, целые семьи останутся без медицинской помощи. Я призвана защищать все национальные сообщества Нью-Йорка, а потому я буду в судебном порядке бороться с этим бесчеловечным правилом», — пообещала Джеймс.

Прокурора Нью-Йорка поддержали и некоторые другие видные демократы, в том числе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. По словам последнего, администрация совершила необдуманный поступок, который угрожает здоровью семей мигрантов.

В администрации США в свою очередь указывают, что рассчитывают на то, что желающие стать гражданами страны сами смогут встать на ноги. «Если человек беден, то ему следует подготовиться к тому, чтобы стать самодостаточным жителем США», — заявил на эту тему исполняющий обязанности руководителя бюро по делам предоставления гражданства и иммиграции Кен Куччинелли.

Сам Трамп в своем Twitter опубликовал заявление «Команды Трампа», в котором были изложены преимущества нового правила. Главными были названы защита американских налогоплательщиков, верховенство закона и желание стимулировать людей, чтобы они становились экономически самостоятельными.

Пресечение потока мигрантов в США из бедных стран мира было одним из основных пунктов предвыборной кампании Трампа. При этом каждая его инициатива на эту тему вызывала сопротивление со стороны оппонентов из Демократической партии и правозащитных организаций. Тем не менее, в 2018 году число отказов в визах потенциальным гражданам из стран третьего мира выросло по сравнению с предыдущим годом в четыре раза, указывало агентство Reuters.