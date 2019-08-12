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Зарплата медиков к 2025 году вырастет в два раза

13.08.2019 01:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Стимулом для того, чтобы медицинские работники не уезжали за границу станет серьезное повышение зарплат: Минздрав планирует через шесть лет поднять их в два раза.

В ведомстве проблему утечки кадров признают, но отмечают, что с ней сталкивается не только Беларусь, но и соседняя Польша.

«Поручение главы государства - к 2025 году повысить зарплату медицинским работникам в два раза. Это будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали», - заявил министр здравоохранения Владимир Караник.

Караник также предложил доплачивать за высокотехнологичные методы лечения. Ранее их (от 2 до 2,5 оклада) получали только врачи первой и высшей категорий. По новому положению доплаты предусмотрены и врачам без категории или со второй категорией, но несколько в меньшем размере, передает БелТА.

Министр заметил, что миграция медицинских кадров в Европе и во всем мире - процесс, который остановить невозможно. Иногда специалисты возвращаются.

По данным Белстата, в июне средняя номинальная начисленная зарплата в здравоохранении в Беларуси составила 894,9 рубля. В последний раз зарплаты медработников увеличивались в мае. В среднем зарплаты у врачей выросли на 20-30 рублей.

В июле в Минздраве сообщили, что зарплаты бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме, заменят тарифную ставку базовой в 180 рублей, доплаты и надбавки пойдут каждому индивидуально. Зарплата медработников будет складываться из оклада, стимулирующих выплат (надбавок, премий) и компенсирующих выплат (доплаты).

 
 
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Стимулом для того, чтобы медицинские работники не уезжали за границу станет серьезное повышение зарплат: Минздрав планирует через шесть лет поднять их в два раза.
 
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