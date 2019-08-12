Пройдена ли проверка на готовность?

Источник материала: Чырвоны прамень

На прошедшей неделе учреждения образования района проходили проверку на готовность к новому учебному году. Август – самый напряженный месяц для руководителей учреждений, организующих образовательный процесс. Необходимо не только привести в порядок здания и территории, но и основательно подготовиться ко встрече с учениками и воспитанниками.

Чтобы оценить готовность учреждений образования к новому учебному году, создаётся комиссия, которую в этом году возглавляет заместитель председателя Чашникского районного исполнительного комитета И. Ф. Сыровченко. В её состав также входят начальник отдела по образованию райисполкома А. В. Дирко, её заместитель Н. В. Бурмак и специалисты отдела по образованию.





В поле зрения районной комиссии в первую очередь – детская безопасность, эстетический вид подготовленных для осмотра объектов, территорий, установленное на площадках спортивное и игровое оборудование, оснащение тренировочных площадок по дорожной безопасности. Также оценивались благоустроенность территорий, наличие малых архитектурных форм.

Комиссия проверяла укомплектованность учебных классов и групп, методическую подготовленность, организацию охраны труда. Были осмотрены подвалы, классные помещения, столовые, спортзалы, овощехранилища. Тщательно проверялись пищеблоки, соответствующее электрооборудование, места хранения продуктов питания.

Особое внимание уделили пожарной безопасности, наличию планов эвакуации, огнетушителей, запорных устройств на калитках. На контроле – периодичность прохождения школьными автобусами государственного технического осмотра, организация подвоза учащихся к учреждениям образования и многое другое. Одним словом, ничто не ускользнуло от зоркого ока проверяющих.

В 2019-2020 учебном году в Чашникском районе будут функционировать 27 учреждений образования, в их числе районный центр детей и молодёжи, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и социально-педагогический центр.

Руководители образовательных учреждений совместно с отделом по образованию райисполкома, спонсорами и попечительскими советами проделали значительную работу, создали более комфортные условия для обучения и воспитания детей.

На нужды учреждений образования района выделено целевых денежных средств на сумму 350 тысяч рублей, которые планируется освоить в полном объёме.

Дошкольные учреждения произвели текущие ремонты на сумму 38 300 рублей, учреждения общего образования – 91 400 рублей, РЦДиМ – 11 400 рублей. Освоено 112 тысяч рублей из средств бюджета.





В яслях-саду №2 г. Новолукомля заменены двери, закупались строительные материалы для текущего ремонта, работы выполнялись хозспособом.

В яслях-саду №3 г. Новолукомля произведена замена гидроэлеватора, здесь также установлен новый насос. Приобретён теплообменник, выполнены соответствующие ремонтные работы по его замене в яслях-саду №4 г. Новолукомля. Новые двери с доводчиками появились в яслях-саду №3 г. Чашники. Частично заменены оконные блоки и двери в яслях-саду №6 г. Чашники. Произведён текущий ремонт асфальтобетонного покрытия в яслях-саду №7 райцентра. Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций в гимназии, в СШ №1 г. Новолукомля – частичная замена окон и дверей, ремонт общежития (приобретали строительные материалы, а работы выполнили хозспособом). В Кащинской средней школе частично заменены окна. В средней школе №1 г. Чашники выполнены ремонт крыльца, установка пандуса и перильного ограждения, а также произведена замена окна и входной двери. Заменены перильные ограждения в средней школе №4 г. Чашники.

Стоит отметить, что ремонт зданий, благоустройство территорий проводились также и за счёт выделенных средств вторичной занятости. Освоено 21558 рублей.

Значительно укреплена материальная база пищеблоков. Произведён ремонт последних на сумму 2885 рублей, приобретено 18 единиц холодильного оборудования (15 335 рублей) и 44 единицы технологического оборудования (63 448 рублей). В Кащинской средней школе оборудована современная столовая, на ремонт которой затрачено 2176 рублей, запланирована ещё и покупка технологического оборудования на сумму 770 рублей.

К новому учебному году для учреждений образования закуплен спортинвентарь на сумму 38 098 рублей, в том числе для занятий зимними видами спорта.

Компьютеры закуплены на сумму 22 321 рубль, в стадии оформления – приобретение компьютерной техники на сумму 39 113 р.

На базе РЦДиМ планируется открытие двух групп объединения по интересам «Робототехника». Для этих нужд приобретено 3 ноутбука и 6 комплектов Lego-конструкторов.

За этот год отделом по образованию райисполкома приобретены два автотранспортных средства – автомобиль с изотермическим видом кузова для подвоза пищевых продуктов (51 887 рублей) и специализированный микроавтобус для подвоза учащихся, в том числе и с ограниченными возможностями (72 382 рубля), последний будет передан в ЦКРОиР.

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В районе немало учреждений образования, которые подготовились ответственно. Хороший уровень готовности к предстоящему учебному году демонстрировали многие коллективы. Поделки из самых разнообразных материалов, аппликации, рисунки были представлены районным центром детей и молодёжи, детскими садами.





Запахами свежей краски членов комиссии встречали школы и дошкольные учреждения. Радовали глаз ухоженность игровых и спортивных площадок для детей, изобилие цветов на клумбах. Как пример образцового благоустройства – средняя школа №1 г. Новолукомля. Здесь царит особая аура. Территория ухожена и благоустроена, множество малых архитектурных форм, классы и коридоры отремонтированы в соответствии с требованиями и стандартами, в общедоступном месте имеется уголок «Наши достижения». Подготовка данной школы – хороший пример для подражания.

В ходе проверки комиссией выявлены и некоторые недочёты. Соответствующие рекомендации по устранению были даны на месте, установлены и сроки их исправления.

Все учреждения образования прошли проверку. Решение об их готовности будет вынесено в ближайшее время.

Параллельно с приёмкой образовательных учреждений председатель Чашникского районного объединения профсоюзов М. В. Шостак проводила мониторинг профсоюзной жизни в учреждениях образования.

Марина МИШУЛКОВА.