Наши лекарства, страшная жизнь, трагедия у 12-этажки, жертвенный баран, рыбаки и сом - все за вчера

Доброе утро, человек, Минск">производящий 400 кг мусора ежегодно!
Что-то нам кажется, что лето уже всё… Почти середина августа, погода давно не радует (видели, как Кобрин накрыло?!) — и ближайшая неделя не исключение. Хороший анекдот слышали: «У нас есть четыре сезона: „ну и дубак“, „надоело это болото“, „умереть можно от этой жары“ и „когда этот дождь закончится“». Родители, кстати, вы осознаете, что скоро начнется школа? Давайте расскажем, когда в этом году пройдут линейки, если 1 сентября — воскресенье. И расскажите детям, что если они хотят быть такими же крутыми и успешными, как наш Гена Короткевич, или же иметь собственные охотугодья, как некоторые наши бизнесмены, или же зарабатывать, как топовые блогеры, — то в школу ходить надо!
В Минске судят бывшего сотрудника Управделами президента. Оказывается, оборудование для парламента закупали через откаты. Все подробности и суммы вознаграждений — здесь.
В выходные с крыши 12-этажки в Минске упал и разбился насмерть ребенок. Говорят, школьник играл на крыше с другом. Мы попробовали разобраться, как дети туда попали. Страшная трагедия, конечно…
А еще вчера velcom, простите, A1, объявил, что в сети оператора смогут работать eSIM — встроенные SIM-карты. Мы сразу же отправились со смартфоном в ближайший центр оператора, чтобы попробовать, как это — ходить с гаджетом без физического SIM-модуля. Оказывается, все просто!
Познакомьтесь с парнем из Минска, променявшим карьеру юриста на иглы, краску и договоры аренды. Да-да, он стал директором тату-студии. Сколько можно заработать на татуировке и зачем ему все это надо — читайте в искреннем монологе Влада. «Дальние родственники поначалу отнеслись к теме татуировки не очень хорошо, но сейчас мама звонит с дачи и говорит: „Ой, мы тут с тетей смотрели твой эскиз в stories, нам понравился!“».
Знаете, какой крутой кинозал появится скоро в одном из кинотеатров Минска? Там будет панорамный экран с обзором на 270 градусов — и это выглядит просто космически!
Река крови и мертвая туша в центре Могилева в воскресенье серьезно испугала горожан. Похоже, там кто-то решил принести в жертву барана прямо на городской улице — Курбан Байрам же начался. А что скажет наша милиция?
И загляните в свой холодильник. Вы уверены, что там все хранится правильно? Мы вот почитали врача-гигиениста — и засомневались.
О СПОРТЕ
Белорусы, сжали кулачки! Наша теннисистка Саша Саснович выиграла — впервые с 7 мая, между прочим. Теперь ее ждет матч с первой ракеткой мира. Вы же помните, кто это сейчас? У нашей Арины Соболенко, тьфу-тьфу, тоже пока все получается. Девочки, болеем за вас!
Если вы ничего не знаете о белорусском велоспорте, то вам обязательно стоит прочесть этот текст. Впрочем, если вы думаете, что знаете о нем все, — тоже. Егор Бубен — бывший велогонщик сборной Беларуси, а ныне IT-бизнесмен и спортивный директор новой международной команды Ferei Pro Cycling Team — после 15 лет выступлений, учебы и работы в США и Великобритании вернулся в Минск и рассказал, что видит.
А вот у нас очень тяжелая история бывшего триатлониста Саши Ерашкова. После несчастного случая ему в прямом смысле промывали мозги и ломали тело. Вместо слов он лишь мычит и ест жидкую пищу, еще от него ушла жена, а родители сходят с ума от бессилия и нагрузки. Мы можем им помочь только деньгами на реабилитацию. Может, и вы захотите?..
Кстати. Если вы любите домашних животных так же, как мы, то без проблем угадаете, у какой звезды живет та или иная кошачья или собачья мордочка. Готовы определить, где чьи? Будьте осторожны (уровень милоты зашкаливает!) — и хорошего нам всем дня. И не забудьте перед выходом на работу поцеловать любимых — это не только приятно и важно, но и очень полезно.
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