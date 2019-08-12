ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уникальная лаборатория и чудо-скальпель. На что уходят деньги с «Онкомарафона»

13.08.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В августе пройдет третий «Онкомарафон» — благотворительный забег, организованный компанией Takeda и фондом «Прикосновение к жизни». Все собранные средства традиционно будут перечислены на счет РНПЦ детской онкологии и гематологии в Боровлянах. Чем детям может помочь бег и на что именно тратятся благотворительные деньги? Об этом мы поговорили с директором РНПЦ Натальей Коноплей и представителем фонда «Прикосновение к жизни» Светланой Мединской.

«Ребенок просил сапожки для мамы»

«Прикосновение к жизни» — благотворительный фонд, созданный бизнесвумен Ларисой Ивашкевич в 2008 году. Уже 11 лет он борется за детские жизни вместе с ведущими онкологами страны.


— Мы собираем средства для детей, столкнувшихся с онкологией, организовываем мероприятия, — рассказывает представитель фонда Светлана Мединская. —  И, конечно, постоянно ищем соратников: организации и физические лица, которые хотят «прикоснуться» вместе с нами к благим делам. Мне кажется, у нас неплохо получается: с каждым годом причастных к спасению детей становится все больше.

Сосчитать количество ребят, которым за время своего существования помог фонд, очень сложно, так как «Прикосновение к жизни» помогает не только тем, над кем довлеет страшный диагноз, но и малышам из социальных учреждений и многодетных семей.


— Мы собираем средства и в общую копилку, и персонифицировано, для конкретных пациентов, — делится Светлана. — Все истории тщательно проверяем и размещаем у себя на сайте. Помочь может каждый.

«Прикосновение к жизни» — это не только сбор средств на лечение, но и различные проекты, направленные на поддержку онкобольных детей и их семей. Многие из этих проектов уже стали традиционными. Например, уже 8 лет подряд в канун Нового года в торговых центрах Минска появляются специальные елки. На их ветвях — письма Деду Морозу от ребят, которые проходят лечение и реабилитацию в Боровлянах.

— Этот проект называется «Неделя милосердия — пространство для любви», — рассказывает Светлана. — Каждый желающий может прочесть письма на елке, выбрать то, которое ему ближе, и осуществить мечту ребенка.

Все детские письма невероятно искренние и трогательные. Но некоторые просто невозможно читать без слез.

— Помню одно из первых писем, которое затронуло меня «за живое»: от мальчика из Боровлян, Вани, — делится Светлана. — Он писал: «Дорогой дедушка Мороз! Мне ничего не надо на Новый год. Но сделай, пожалуйста, так, чтобы у моей мамы появились зимние сапожки». Не для себя конструктор или машинку просил ребенок, а теплую обувь для мамы, которая все время проводит с ним в больнице и не имеет возможности купить себе зимние сапоги. А бывают письма, в которых дети ни о чем материальном не просят — лишь о выздоровлении и чтобы никто из близких не болел. Читая эти послания, понимаешь, что на самом деле ценно в этом мире, а что — нет.

«Влиться в обычную жизнь очень сложно»

Многие уверены: если человек победил рак — значит, жизнь налаживается и входит в привычное русло. На самом деле это не так. Пациенты проводят в стенах онкоцентра порой по несколько лет, и их привычное русло — те самые стены. Так что влиться в обычную жизнь очень сложно.

— У детей, которые долгое время были на лечении, есть проблемы с социализацией: у них очень мало друзей, а сверстники по каким-то причинам их избегают, — замечает Светлана. — Или, что еще хуже, высмеивают. Ведь после тяжелых курсов химии и оперативных вмешательств нередко возникают осложнения: у кого-то плохо видят глазки, кому-то трудно ходить или говорить. А другие дети порой не готовы дружить с «не таким, как все».


Кроме того, вопреки распространенному мнению, полностью победить онкологию невозможно. И это тоже влияет на психологическое состояние ребят.

— В медкарте пациента, перенесшего рак, никогда не напишут: здоров. Ему пишут: находится в состоянии стойкой ремиссии, — поясняет Светлана. — А ремиссия — это шаткое состояние: рак может больше никогда не вернуться, а может рецидивировать — завтра, через неделю или через год. Возможно, не единожды. Поэтому мы стараемся оказывать психологическую поддержку детям с онкологией и их родителям.

Для этого волонтеры фонда постоянно приезжают в Боровляны: они общаются, играют с ребятами, подбадривают их. А еще стараются освободить время для мам.

— Мы отпускаем их на час-другой и сами занимаемся детьми. И мамы в это время могут почитать книжку, сбегать в магазин, да просто побыть наедине с собой. Мамы потом благодарят волонтеров и говорят, что этот свободный час — как неделя на море, — улыбается Светлана. — Видеть слезы счастья на лицах детей и их родителей — наша главная награда. И самое честное доказательство того, что мы все делаем правильно.

«Бывают ситуации, когда стандартное лечение уже не работает»

Два года назад в Минске прошел первый «Онкомарафон». Его организаторами выступили фонд «Прикосновение к жизни» и японская фармацевтическая компания Takeda.

— Представители Takeda связались с нами и предложили сотрудничество, — вспоминает Светлана. — Они поделились своей идеей — провести онкомарафон, и мы без раздумий согласились.

На первый марафон пришло 1,5 тысячи человек. А на второй — уже 2,5 тысячи неравнодушных белорусов. Участвовали абсолютно все: и профессиональные бегуны, и люди, которые со спортом на «вы», врачи онкоцентра и представители фонда, родители с маленькими детьми и даже люди, которые передвигаются на костылях. За каждого пробежавшего организаторы обещали перечислить в фонд 5 белорусских рублей — а перечисляли в итоге даже больше.


— Все собранные на «Онкомарафоне» деньги идут в РНПЦ детской онкологии и гематологии и тратятся на закупку оборудования, — поясняет Светлана. — Почему не на конкретных пациентов? Мы хотим, чтобы наш марафон помогал большему количеству детей. Поэтому предложили онкоцентру приобрести то, что сможет спасти максимум жизней.

Сначала врачи РНПЦ приобрели радиоволновой скальпель — инструмент, благодаря которому операции стали менее травматичными. А в прошлом году вложили деньги в строительство уникальной (таких в Европе всего три, включая нашу) молекулярно-генетической лаборатории. Она уже открыта и ждет первых пациентов.

— Теперь мы можем применять различные методы иммунотерапии, в частности — CAR-T-терапию, — поясняет директор РНПЦ детской онкологии и гематологии Наталья Конопля. — Это персонифицированный метод для лечения рецидивов острого лимфобластного лейкоза. Бывают ситуации, когда стандартное лечение исчерпано — оно уже не работает. Тогда на помощь приходят высокие технологии.


Что такое CAR-T-терапия? По сути, это генная инженерия. У пациента забирают Т-лимфоциты (клетки иммунной системы), которые перестали справляться со своей задачей, и размножают их в лаборатории. Потом на каждый лимфоцит прикрепляют специальный химерный рецептор: он отвечает за распознавание и уничтожение онкоклеток. Обученные лимфоциты попадают обратно в организм пациента и в буквальном смысле убивают рак.

— Мировые исследования показали очень хороший результат: при резистентном лейкозе эффективность такой терапии достигает 80%, — делится Наталья. — За этим лечением будущее.

Врачи РНПЦ надеются, что в этом году с помощью «Онкомарафона» удастся собрать деньги на покупку бронхоскопа для самых маленьких пациентов.

— Химиотерапия убивает не только опухоль, но и здоровые клетки, — рассказывает Наталья. — Интенсивное лечение нередко приводит к цитопении — дефициту определенных клеток крови. А если лейкоцитов мало или их нет вообще, ребенок становится подвержен различным легочным инфекциям. И если мы вовремя не диагностируем проблему и не установим тип инфекции, последствия могут быть плачевными. Вплоть до летального исхода.


Для корректной и, что в ситуации с пациентами РНПЦ особенно важно, оперативной диагностики легочных инфекций нужен бронхоскоп. Работает он так: через трахею в легкие заходит тонкая трубочка с источником освещения и камерой на конце. На мониторе врач видит все, что происходит внутри органа — в том числе и подозрительные очаги, которые до этого обнаружили на компьютерной томографии.

— Когда предполагаемый очаг инфекции найден, выполняется бронхоальвеолярный лаваж, — поясняет хирург-онколог и эндоскопист Максим Кочур. — В ходе этой процедуры через специальное отверстие бронхоскопа в легкие подается стерильный водный раствор. Раствор омывает подозрительный участок, а потом аспирируется в специальную емкость и передается в лабораторию, где проводят исследования и выявляют тип инфекции.


Почему так важно знать, что у пациента именно грибковая инфекция, а не, скажем, бактериальная? Ответ прост: для каждой проблемы — свое лечение.

— У наших ребят очень мало времени, — замечает Максим Кочур. — Если у здорового человека инфекция развивается за 48 часов, у онкобольных она достигает пика всего за 3. И если за этот срок мы не назначим правильный препарат, малыш может попасть в реанимацию.

Бронхоскоп в РНПЦ уже есть. К сожалению, для пациентов младше 4 лет он не подходит: трубка слишком широкая. Именно поэтому врачи хотят приобрести бронхоскоп, диаметр которого в два раза меньше. Стоит такой аппарат около 28 тысяч белорусских рублей.

— Качественно осматривать малышей без этого прибора невозможно, — говорит Наталья Евгеньевна. — Поэтому мы очень рассчитываем, что в этом году на «Онкомарафон» придет как можно больше людей.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем детям может помочь бег и на что именно тратятся благотворительные деньги с «Онкомарафона»?
 
Новости дня
Новости общества
 
Пройдена ли проверка на готовность?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика