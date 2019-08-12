Эх, если бы юность знала, а старость могла

Источник материала: Газета Авангард

Так справедливо гласит народная мудрость. Действительно, молодежь обладает огромным потенциалом и бесстрашием, ей не свойственны скептицизм и ирония, приходящие с опытом.





Чтобы лишний раз напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути, ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. К слову, в нынешнем году эту дату справляют в 20-й раз. В преддверие праздника «Авангард» рассказывает о яркой представительнице из числа молодежи, активистке РО «БРСМ», прекрасном педагоге, спортсменке, молодой мамочке и просто замечательном душевном человеке – Любови Городной.

Родилась Люба в д. Артуки Речицкого района. В 2008 году окончила Речицкий государственный педагогический колледж, в 2012 — ГГУ им. Ф. Скорины.

— Я искренне благодарна своим родителям, которые в свое время помогли мне определиться с выбором профессии, поставили на ноги и дали путевку в будущее. Вот уже 11 лет работаю учителем и ни одного дня не пожалела о выбранной профессии. Дети заряжают меня энергией, дарят положительные эмоции и вдохновляют, — признается девушка.

Кстати, самым главным своим достижением в педагогической деятельности Люба считает участие и победу в районном этапе республиканского конкурса «Учитель года». Кроме того, в 2017 году она была признана победителем районного конкурса за духовное возрождение «Рождественская звезда».

— Когда спрашивают, есть ли у меня хобби, я всегда отвечаю: это мои дети – доченьки Ксения и Есения! Все, что я делаю в своей жизни, так или иначе направлено на благополучие моих принцесс. Стараюсь каждый день быть лучше, чем вчера, именно для них. У меня часто спрашивают: как я их воспитываю, наверное, помогают знания педагогики и психологии? Нет! Я их не воспитываю, я их просто люблю! Между нами царит полное взаимопонимание: я открываю крошкам новые горизонты, а они учат меня искренне радоваться жизни и ценить каждый миг, — говорит Люба.

По словам девушки, своим втором дыханием и вдохновением она считает деятельность в Белорусском республиканском союзе молодежи. Именно эта организация, по словам нашей героини, раскрывает ее настоящую.

— Я являюсь членом РО ОО «БРСМ» очень давно и бесконечно горжусь этим. Именно Союз молодежи убедил меня в том, что инициатива вовсе не наказуема, — смеется Любовь Городная. — БРСМ для меня — это возможность раскрыться, проявить себя, и, самое главное, помочь ближнему. Волонтерская деятельность — самый важный элемент моей жизни! Я — за активный отдых, а молодежная организация дает уникальную возможность проводить время «на здоровье» (Любовь – участница таких масштабных спортивных мероприятий, как «Белорусская лыжня», первомайский велопробег, соревнования по волейболу и многих других – прим.). Честно говоря, могу очень долго рассказывать о значении БРСМ в моей жизни, но, пожалуй, лучшее, что я могу сделать сегодня — научить своих детей любить молодежную организацию так же, как и я, жить этим и творить на благо процветания нашей родной Беларуси! Пользуясь случаем, хочу также сказать, что Буда-Кошелевский район — это место, где созданы максимально комфортные условия для образования, работы, творчества, и я рада быть маленькой частичкой нашего края.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото из архива Любови Городной.