В Гродно мужчина застрял на заборе базы отдыха, ударил охранника, спасшего его, и разбил машину

Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина, пытаясь попасть на одну из баз отдыха, где в тот момент отдыхали незнакомые ему люди, повис на заборе, а когда его сняли — избил охранника и разбил чужую машину. Заведено уголовное дело, сообщает милиция региона.



Фото: grodno.mvd.gov.by

Все произошло поздно вечером. Сторож одной из баз отдыха увидел, что на заборе застрял мужчина. Ему помогли спуститься и выяснили, что к отдыхающим он не имеет никакого отношения. 37-летнего мужчину попросили покинуть территорию. Однако он заметил, что на столе есть спиртное, и категорически отказался уходить, ударив сторожа, который только что его спас. В итоге непрошенного гостя вытолкали за ворота силой.

Мужчина затаил обиду, нашел металлическую трубу, вернулся на территорию и разбил фары, зеркала и стекла автомобиля отдыхающих, которые не пустили его к себе в компанию. Мужчину задержали и позвонили в милицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».