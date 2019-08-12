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В Гродно мужчина застрял на заборе базы отдыха, ударил охранника, спасшего его, и разбил машину
13.08.2019 10:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно мужчина, пытаясь попасть на одну из баз отдыха, где в тот момент отдыхали незнакомые ему люди, повис на заборе, а когда его сняли — избил охранника и разбил чужую машину. Заведено уголовное дело,
Все произошло поздно вечером. Сторож одной из баз отдыха увидел, что на заборе застрял мужчина. Ему помогли спуститься и выяснили, что к отдыхающим он не имеет никакого отношения. 37-летнего мужчину попросили покинуть территорию. Однако он заметил, что на столе есть спиртное, и категорически отказался уходить, ударив сторожа, который только что его спас. В итоге непрошенного гостя вытолкали за ворота силой.
Мужчина затаил обиду, нашел металлическую трубу, вернулся на территорию и разбил фары, зеркала и стекла автомобиля отдыхающих, которые не пустили его к себе в компанию. Мужчину задержали и позвонили в милицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
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В Гродно мужчина, пытаясь попасть на одну из баз отдыха, где в тот момент отдыхали незнакомые ему люди, повис на заборе, а когда его сняли - побил охранника и разбил...
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