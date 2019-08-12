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«С полей мы должны взять 9,5 млн тонн». Игра TUT.BY «Битва за урожай»

13.08.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Битва за урожай — 2019. Игра
Лявон Зяблик / TUT.BY
13 августа 2019 в 10:00

«С полей мы должны взять девять с половиной миллионов тонн», — сказал президент на селекторном совещании. Думаете, это легко? А попробуйте сами! TUT.BY зовет всех на «Битву за урожай». Пройдите нашу игру и узнайте, чего вы на самом деле стоите на поле брани.

 
 
 
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«С полей мы должны взять девять с половиной миллионов тонн», - сказал президент на селекторном совещании. Думаете, это легко? А попробуйте сами! TUT.BY зовет всех на...
 
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