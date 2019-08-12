«С полей мы должны взять 9,5 млн тонн». Игра TUT.BY «Битва за урожай»

«С полей мы должны взять девять с половиной миллионов тонн», — сказал президент на селекторном совещании. Думаете, это легко? А попробуйте сами! TUT.BY зовет всех на «Битву за урожай». Пройдите нашу игру и узнайте, чего вы на самом деле стоите на поле брани .