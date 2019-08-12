|
«С полей мы должны взять 9,5 млн тонн». Игра TUT.BY «Битва за урожай»
13.08.2019 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Битва за урожай — 2019. Игра
Лявон Зяблик / TUT.BY
13 августа 2019 в 10:00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«С полей мы должны взять девять с половиной миллионов тонн», - сказал президент на селекторном совещании. Думаете, это легко? А попробуйте сами! TUT.BY зовет всех на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)