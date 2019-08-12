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Молодежный форум по достижению ЦУР в Беларуси пройдет в "Зубренке"

13.08.2019 10:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Молодежный форум по достижению ЦУР в Беларуси пройдет в "Зубренке"
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" соберет 14-15 августа в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" 150 подростков в возрасте 14-16 лет со всей Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники поделятся на 17 команд, в которых им предстоит работать с одной из ЦУР на протяжении всего форума. Итогом для каждой из них станет идея проекта, направленного на достижение соответствующей Цели. Это будут проекты по тематике охраны природы, гендерного равенства, качественного образования, здорового образа жизни, уменьшения неравенства и соблюдения прав людей с инвалидностью и др. Идеи презентуют экспертам - Национальному координатору по достижению Целей устойчивого развития, Постоянному координатору ООН в Беларуси, руководителям ЮНИСЕФ, ПРООН и ЮНФПА в Беларуси, представителям министерств иностранных дел и образования.

Важной составляющей форума станет его образовательный компонент, который организаторы обеспечат в ходе трех секций под мотивирующими названиями "Знай!", "Обсуждай!" и "Действуй!". Также состоится круглый стол, на котором молодежные послы ЦУР представят свои предложения по вовлечению молодежи в достижение Целей.

Главные задачи форума - укрепление потенциала подростков и молодежи, повышение их знаний и понимания ЦУР, развитие лидерских качеств для успешного достижения глобальных целей. Все это поможет более активно использовать потенциал инноваций, творчество и энергию молодых людей в поиске решений для реагирования на современные вызовы в стране, регионе и мире.

Масштабное событие приурочено к Международному дню молодежи (12 августа) и 50-летнему юбилею НДЦ "Зубренок".

Форум проводится во время реализации проекта ПРООН/ЮНИСЕФ/ЮНФПА "Поддержка функционирования архитектуры управления процессом достижения Целей устойчивого развития Республики Беларусь".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум "Инновации подростков и молодежи для достижения Целей устойчивого развития" соберет 14-15 августа в Национальном детском...
 
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