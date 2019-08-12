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В Беларуси появились электронные сим-карты

13.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора компании по потребительскому сегменту Ирина Савина.

Виртуальная цифровая карта eSIM обладает теми же функциями, что и стандартная сим-карта. Однако благодаря eSIM в одном телефоне теперь может быть до пяти абонентских профилей (т.е. разных номеров). Для подключения eSIM требуется физическая идентификация абонента.

Компания также презентовала приложение «Мой А1», которое поможет проверить баланс и остатки трафика, узнать возможности при исчерпании трафика, поменять тарифный план, подключить или отключить услуги, узнать об акциях и скидках. Сегодня же начались продажи первого смартфона «А1 Альфа», Беларусь стала третьей страной, где его можно приобрести.

Еще один продукт компании–«Умный дом», который готовится к запуску в скором времени.

Компания velcom завершила ребрендинг и с 12 августа стала A1. Что касается изменений для абонентов, то, например, уже сейчас можно увидеть измененное название сети–A1 BY, центры продаж стали центрами цифровых услуг A1.

Отвечая на вопрос о тарифной политике, Ирина Савина отметила, что при ребрендинге произошло значительное упрощение мобильного портфеля, количество опций сократилось, они стали более понятными. «Компания будет придерживаться установления честных цен на рынке», - сказала представитель А1.

Компания также подтвердила готовность инвестировать в 5G. В ближайшее время будет запущена тестовая зона 5G, чтобы продемонстрировать преимущества технологии.

A1–провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 TelekomAustriaGroup. До августа 2019 года оператор вел операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра.

https://www.belta.by

 
 
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Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 первым в Беларуси запустил электронные сим-карты–eSIM.
 
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