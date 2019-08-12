Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 13 августа

Источник материала: Единство

В столице 13 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков составляет 90 %. Утром и днем возможны грозы, местами по городу сильные ливни. Столбик термометра в дневные часы покажет +21…+23 °C.

По всей республики ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, по юго-восточной части страны возможен град. В Гомеле и области температура воздуха днем достигнет отметки +32 °C. В других регионах 13 августа будет прохладнее: в Витебске и Гродно +21…+23 °C, в Бресте +22…+24 °C, в Могилеве +24…+26 °C.