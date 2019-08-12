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Экс-кандидат в президенты Беларуси зарегистрировал Вольный университет в Польше

13.08.2019 11:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич зарегистрировал в Варшаве фонд «Вольны беларускі ўніверсітэт», сообщает «Белорусский партизан». По задумке политика, с помощью фонда белорусские студенты смогут получить диплом европейских университетов и освоить специальности, необходимые для трансформации Беларуси.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

О намерении основать Вольный белорусский университет Милинкевич заявил еще в 2016 году.

— Мы целый год обсуждали концепцию белорусского университета. Есть два варианта — делать здесь, когда власть разрешит, а вторая — делать за рубежом. Здесь он тоже нужен, но, скорее, для укрепления белорусской идентичности и языка. А там — для получения европейского образования, потому что у нас его в ближайшее время не будет, — рассказывал политик в интервью TUT.BY.

По его задумке, университет должен готовить специалистов, необходимых для трансформации Беларуси, и делать акцент «на специальностях будущих реформаторов»: публичная политика, администрация, менеджмент, местное самоуправление, экономика, финансы.

Выдавать дипломы студентам будут европейские университеты, с которыми у фонда заключены договоры на подготовку специалистов. Обучение — как платное, так и со стипендиями за хорошую учебу.

Обучение будет проходить в формате blended learning. Это значит, оно будет включать как дистанционные занятия, так и очные сессии с профессорами и стажировки в Польше, рассказывал Милинкевич «Радыё Свабода».

— Это совершенно неклассический университет, а в основном — виртуальный, электронный, — говорил политик в интервью TUT.BY. — Наша организация — это фонд, который будет готовить студентов к обучению, преподавателей к дистанционному образованию, работать с программистами. Фонд будет аккумулировать средства на университет, разрабатывать курсы, платформу для дистанционного образования.

Одна из миссий фонда — предоставить белорусским студентам доступ к европейскому образованию и «готовить людей для будущей Беларуси».

— [Для этого] там будет и большой белорусский блок программ и преподавателей. Чтобы молодой человек почувствовал свою миссию, осознал идентичность, ему нужно глубоко знать нашу историю, культуру, язык. Только так он не уплывет на Запад, получив европейский диплом, а вернется в Беларусь. Мы изучаем опыт Грузии и Украины, которые смогли вернуть в страну много выпускников европейских и американских вузов в момент реформ.

Александр Милинкевич — единый кандидат в президенты от демократической оппозиции на выборах в 2006 году, основатель и лидер движения «За Свободу», обладатель премии Сахарова. Окончил физико-математический факультет Гродненского педагогического института, работал учителем в Гродно, младшим научным сотрудником в институте физики Академии наук.

Шесть лет — с 1990-го по 1996-й год — занимал пост зампреда Гродненского горисполкома, работал с вопросами культуры, здравоохранения, молодежи, спорта, СМИ, религии, международных отношений и охраны исторического наследия. В 2015 году Александр Милинкевич баллотировался в ректоры ЕГУ, однако тогда эту должность занял американец Дэвид Поллик.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-кандидат в президенты Александр Милинкевич зарегистрировал в Варшаве фонд «Вольны беларускі ўніверсітэт». По задумке политика, с помощью фонда белорусские...
 
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