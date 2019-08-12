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«За 30 лет жизни такого не видел». Житель Кобрина снял на видео зарницу в небе над городом
13.08.2019 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычное природное явление могли наблюдать жители Кобрина в ночь с 12 на 13 августа. В небе над городом полыхала зарница.
Видео: Роман Дубинка
Видео природного явления опубликовал на своем канале кобринчанин Роман Дубинка и прислал ссылку на горячую линию TUT.BY:
«Молнии уже больше часа в облаках, но ни ветра, ни дождя, ни грома нет. Напоминает северное сияние, очень красиво, за 30 лет жизни такого не видел», — написал в редакцию кобринчанин.
Явление, которое зафиксировал на камеру Роман, называется зарницей. При зарницах раскатов грома не слышно, но видны вспышки молний.
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«Молнии уже больше часа в облаках, но ни ветра, ни дождя, ни грома нет», - сообщил TUT.BY кобринчанин, который стал свидетелем природного явления.
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