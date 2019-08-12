В Давид-Городке в результате ДТП травмирован велосипедист



Авария произошла 11 августа около 16:30 часов сообщает ГАиП ГАИ УВД .

По предварительной информации: 38-летний житель агрогородка Большевичи Минского района, управляя автомобилем марки «ДАФ FT ХF 95.430» в составе с полуприцепом «Lamberet LVFS3T», двигался по объездной дороге города Давид-Городок.

На пересечении неравнозначных дорог водитель совершил наезд на переезжавшего проезжую часть 66-летнего велосипедиста, местного жителя.

В результате происшествия велосипедист с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Вероника ГЕЙДЕН