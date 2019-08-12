Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Столинском районе

Источник материала: Навiны Палесся



Это произошло 10 августа. Больная лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп животного утилизирован.

С этой даты наложен карантин на аг. Рубель и д. Хотомель и запрещён выпас скота в урочище «Кривая долина».

Главный ветеринарный врач Столинского района Виталий ЖАКУН просит жителей района оказывать посильную помощь и не препятствовать службам при проведении вакцинации и клинических осмотров животных:

— Повода для паники нет: очаги локализованы, Столинской районной ветеринарной станцией совместно Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии проводятся все необходимые мероприятия по предотвращению возникновения заболевания. В частности, дезинфекция в очаге заразной болезни, вакцинация и наблюдение за клиническим состоянием других животных.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Беларуси был зафиксирован в 1999 году, в Столинском районе – в 1967 году.

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Справка: Сибирская язва (anthrax) – исключительно остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, характеризующееся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается смертью. При подозрении на сибирскую язву вскрывать труп запрещается, его следует сжечь.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ