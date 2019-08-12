ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Столинском районе

13.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Случай заболевания лошади сибирской язвой зафиксирован в Столинском районе
Это произошло 10 августа. Больная лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп животного утилизирован.

С этой даты наложен карантин на аг. Рубель и д. Хотомель и запрещён выпас скота в урочище «Кривая долина». 

Главный ветеринарный врач Столинского района Виталий ЖАКУН просит жителей района оказывать посильную помощь и не препятствовать службам при проведении вакцинации и клинических осмотров животных:

— Повода для паники нет: очаги локализованы, Столинской районной ветеринарной станцией совместно Столинским районным центром гигиены и эпидемиологии проводятся все необходимые мероприятия по предотвращению возникновения заболевания. В частности, дезинфекция в очаге заразной болезни, вакцинация и наблюдение за клиническим состоянием других животных.

Последний случай заболевания сибирской язвой в Беларуси был зафиксирован в 1999 году, в Столинском районе – в 1967 году.

——————————————————————————

Справка: Сибирская язва (anthrax) – исключительно остро протекающее заболевание всех видов сельскохозяйственных и диких животных, а также человека, характеризующееся явлениями сепсиса, интоксикации и образованием на участках тела разной величины карбункулов, в большинстве случаев заканчивается смертью. При подозрении на сибирскую язву вскрывать труп запрещается, его следует сжечь.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло 10 августа. Больная лошадь принадлежала жителю деревни Хотомель. Труп животного утилизирован. С этой даты наложен карантин на аг.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси появились электронные сим-карты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика