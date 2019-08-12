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И женился, и ребенка родили. В Вилейке мужчина получил срок за связь с несовершеннолетней

13.08.2019 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Мядельского района, который вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой из Вилейки, сообщает kraj.by. Когда молодые люди познакомились, девушке было 15 лет, мужчине — 26. В интимную связь пара вступала по обоюдному согласию на протяжении 2017−2018 годов.


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Сейчас его обвиняли в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенном повторно, а также уклонении от отбывания наказания в виде ограничения свободы (через год после знакомства мужчина был приговорен к ограничению свободы и уклонялся от наказания).

Оба преступления наказываются только лишением свободы.

— Мужчина полностью признал свою вину по всем преступлениям, — рассказала помощник прокурора Вилейского района Наталья Стреж. — Говорил, что раскаивается и сожалеет о случившимся. Суд учел это как обстоятельства, смягчающие наказание. К тому же, обвиняемый женился на девушке, с которой вступал в половую связь. 16 июля у пары родился мальчик. Наличие малолетнего ребенка на иждивении также смягчило вину.

Гособвинитель просила для него наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Суд по совокупности преступлений приговорил обвиняемого к 3 годам 2 месяцам колонии усиленного режима и к штрафу в размере 70 базовых величин (1 785 рублей). В зале суда его взяли под стражу.

 
Теги: знакомства
 
 
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Когда молодые люди познакомились, девушке было 15 лет, мужчине - 26.
 
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