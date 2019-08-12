«Как можно человека держать в четырех стенах четыре года?» Лукашенко высказался по делу Головача

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета президент анонсировал совещание с правоохранительным блоком, а также возмутился тем, как шло расследование по уголовному делу главного инженера МЗКТ Андрея Головача.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий. И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», — приводит слова Александр Лукашенко сайт президента .

Президент проводит рабочую встречу с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

«Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить. Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так „надзирает“ за уголовными делами и за соблюдением закона», — подчеркнул президент.

Напомним, 19 июля суд Первомайского района Минска вынес оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу. Он был выпущен из-под стражи прямо в зале суда, а чуть позже сказал:

— Правосудие должно быть, и теперь можно верить, что оно есть.

Через 10 дней Генпрокуратура воспользовалась своим правом и опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ.

— Заместитель генерального прокурора принес апелляционный протест в Минский городской суд на приговор главному инженеру МЗКТ. Поставлен вопрос об отмене оправдательного приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство. Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, — комментировал TUT.BY Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры.

Случай Андрея Головача многие называют уникальным. Он провел за решеткой больше 50 месяцев, ему дважды выносился оправдательный приговор по коррупционному преступлению, получение взятки, но на свободе Головач оказался только сейчас. Пока Андрей Альбертович оформил отпуск, а после планирует выйти на работу на родной завод.

— Волков бояться — в лес не ходить. Я не боюсь ответственности. (…) Лично я бросать свой родной завод не хотел бы. Всю жизнь проработал на одном месте, и многое из того, что сделано на МЗКТ, сделано с моим участием. Завод многое для меня значит. Вся трудовая жизнь связана с ним, — рассказывал в интервью TUT.BY Андрей Головач.

Не так давно Генпрокуратура прекратила уголовные дела в отношении адвоката Андрея Головача по по ч. 2 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и по ст. 407 УК (Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания).