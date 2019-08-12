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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз

13.08.2019 12:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по югу, днем во многих районах ожидаются дожди, грозы. В дневные часы на большей части территории республики пройдут сильные дожди, по юго-востоку в отдельных районах град. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. В дневные часы в отдельных районах по юго-востоку шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, днем - плюс 17-23, по юго-востоку - 24-29 выше нуля.-0-

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Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 августа из-за дождей и гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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