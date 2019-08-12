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В Миорском районе школьники смогут ездить на учебу бесплатно
13.08.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Миорском районе с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020-го школьники и учащиеся, получающие дополнительное или специальное образование, смогут бесплатно ездить на учебу.
Право на бесплатный проезд от дома до места учебы или занятий и обратно на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения предоставлено по решению райсовета депутатов.
Школьникам и учащимся необходимо предъявлять в транспорте типовую справку с фотографией.
Напомним, в прошлом учебном году право на бесплатный проезд было у школьников
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Школьникам и учащимся необходимо предъявлять в транспорте типовую справку с фотографией.
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