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В Миорском районе школьники смогут ездить на учебу бесплатно

13.08.2019 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Миорском районе с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020-го школьники и учащиеся, получающие дополнительное или специальное образование, смогут бесплатно ездить на учебу.

Право на бесплатный проезд от дома до места учебы или занятий и обратно на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения предоставлено по решению райсовета депутатов.

Школьникам и учащимся необходимо предъявлять в транспорте типовую справку с фотографией.

Напомним, в прошлом учебном году право на бесплатный проезд было у школьников по всей Витебской области.

 
 
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Школьникам и учащимся необходимо предъявлять в транспорте типовую справку с фотографией.
 
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