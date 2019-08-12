В Миорском районе школьники смогут ездить на учебу бесплатно

Источник материала: Tut.by

В Миорском районе с 1 сентября 2019 года по 30 июня 2020-го школьники и учащиеся, получающие дополнительное или специальное образование, смогут бесплатно ездить на учебу.

Право на бесплатный проезд от дома до места учебы или занятий и обратно на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения предоставлено по решению райсовета депутатов.

Школьникам и учащимся необходимо предъявлять в транспорте типовую справку с фотографией.

Напомним, в прошлом учебном году право на бесплатный проезд было у школьников по всей Витебской области .