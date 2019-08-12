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Закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце

13.08.2019 12:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце 22 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи Надежда Шаховская.

"Во время торжественного закрытия состоится награждение лучших бойцов, командиров и комиссаров студотрядов Беларуси и России. Обязательно будут отмечены лучшие наниматели. Вечером мы все соберемся у прощального костра, будут звучать песни под гитару. К слову, это будет такой своеобразный экзамен для ребят, которые на протяжении 2 месяцев занимались в школе гитаристов. Мы также ожидаем гостей из Центрального штаба Российских студенческих отрядов", - рассказала Надежда Шаховская.

Всего на Всебелорусской молодежной стройке - 2019 в Островце сейчас работают 226 бойцов белорусских и российских студотрядов. Они вошли в состав сводного студенческого строительного отряда имени дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Ивановича Крылова, под командованием которого в июле 1944 года проходило освобождение от немецко-фашистских захватчиков Островецкого района. Подбор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке, как и прежде, проходил на конкурсной основе с учетом возраста - старше 18 лет, здоровья, имеющейся строительной специальности, активной жизненной позиции.

В соответствии с квалификацией бойцы студотрядов выполняют геодезические, подготовительные, земляные, бетонные, отделочные, малярные работы, различные виды армирования, занимаются укладкой тротуарной плитки. Ребята обеспечены жильем в общежитиях субподрядных организаций за счет средств нанимателей, а также трехразовым питанием.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное закрытие трудового семестра пройдет на Всебелорусской молодежной стройке в Островце 22 августа, сообщила...
 
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