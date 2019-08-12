Юбилею Новолукомля посвящается(+ФОТО)

Источник материала: Чырвоны прамень

Летом 1964-го на пустынном берегу Лукомльского озера был заложен фундамент первого жилого дома будущего города энергетиков. 31 декабря 1965-го – в подарок к Новому году – Президиум Верховного Совета БССР переводит поселок строителей в статус городского и дает ему имя Новолукомль, который только через пять лет, 1 июля 1970 года, официально становится городом. В нём на тот момент уже насчитывается 10 тыс. человек. Сегодня население Новолукомля – около 13 тысяч. 10 августа новолукомчане праздновали 55-летие со дня основания одного из самых молодых городов страны.









Один день не мог вме-стить всех мероприятий, которыми горожане и гости хотели порадовать именинника. Многие торжества состоялись накануне: 6 и 7 августа прошли праздники микрорайонов, 9 августа – конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Звездный дождь». Праздник продолжался и в воскресенье.

























Кульминация событий пришлась на субботу. Торжество по случаю юбилея города энергетиков началось с праздничного шествия. Улыбалось лето солнечными лучами, которые выглянули из-за облаков, улыбались люди, приветствуя земляков, следовавших по улице Энергетиков в колонне. Под звуки военного духового оркестра руководство района и города, представители трудовых коллективов, ветеранских и молодёжных организаций Новолукомля направились на центральную площадь. Здесь состоялся концерт-поздравление, на котором вручили заслуженные награды, назвали имена почётных жителей города, чествовали ветеранов и молодёжь.









Первое поздравление – от председателя Чашникского райисполкома Л. В. Плешко. Глава районной власти отметил: символично, что юбилей города совпал с профессиональным праздником строителей. Ведь 55 лет назад на берегу озера объединились сердца энтузиастов, которые приехали сюда, чтобы возвести флагман белорусской энергетики – Лукомльскую ГРЭС. Сегодня электростанция – пример инновационных подходов и высокоэффективных технологий. Радует успехами коллектив ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль». В нынешнем году предприятие стало победителем конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли в Республике Беларусь» в номинации «Организация года», занесено на Доску почета Витебской области за достижение в 2018 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов среди предприятий промышленности. Продукция производственного цеха ОАО «Молоко» г. Витебск, Новолукомльского производства Оршанского хлебозавода, общества с ограниченной ответственностью «ПортМан» зарекомендовала себя на белорусском и международном рынках. В городе успешно работают ОАО «Универсалторг», ЧТУП «Калинпродукт» и многие другие предприятия. В Новолукомле создаётся новое производство. Так, ЧУП «Лукомльгруппгарант» в нынешнем году начало выпуск товарного бетона и растворов.





В Новолукомльской ЦРБ после капитального ремонта была открыта прачечная. Начато возведение 40-квартирного жилого дома. Благодаря победе команды «Электрон» ЧТУП «Калинпродукт» впервые в городе прошёл международный турнир по мини-футболу «Кубок Хмеля».





В сентябре стадион спорткомплекса «Энергетик» готовится принимать юношеский международный футбольный турнир. В конце августа на базе СШ №1 будет открыт центр допризывной и медицинской подготовки.

В историю Новолукомля золотыми буквами вписаны имена Анатолия Павлышева, Лидии Графеевой, Анатолия и Натальи Томашевых, Зинаиды Елисеевой, Леонида Боярина, династии Лазарашвили и многих других земляков. Город белорусских энергетиков и сегодня являет пример высокой самоотдачи, истинного трудолюбия, умения жить в дружбе и согласии, мастерства и целеустремлённости.





Далее Леонид Владимирович вручил Благодарности председателя Витебского областного исполнительного комитета директорам ЧТУП «Калинпродукт Максиму Калинину, ЛГРЭС Александру Базыленко, главврачу УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Николаю Пинчуку. Почётными грамотами Чашникского райисполкома отмечены директор ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» Михаил Лазарашвили, работники этого предприятия – электромонтёр Сергей Ласкин и машинист экскаватора Сергей Чупринский. Благодарности председателя Чашникского райисполкома объявлены заместителю главврача Новолукомльской ЦРБ Валерию Красовскому, электромонтёру ЛГРЭС Леониду Губареву, труженикам завода керамзитового гравия – водителю Владимиру Сидоренко, мастеру Виктору Шашкину, слесарю-ремонтнику Вячеславу Юркевичу.





Поздравить белорусских энергетиков с юбилеем города прибыл председатель районного Совета депутатов Александр Косов. Он вручил Почётные грамоты райсовета художнику-оформителю Новолукомльского Дворца культуры Сергею Лебедеву, социальному педагогу СШ №2 Елене Минчуковой, ветерану энергетики и спорта Ивану Салтановичу.

Председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев в своей речи отметил, что за 55 лет Новолукомль вырос в современный город с развитой инфраструктурой, традициями и достижениями.





Сегодняшние успехи – заслуга первостроителей, ветеранов, которые пронесли любовь к Новолукомлю через всю жизнь и передали её молодому поколению, которым сегодня гордятся.





Председатель горисполкома наградил Почётными грамотами директора Лукомльской ГРЭС Александра Базыленко, мастера ТТЦ флагмана белорусской энергетики Евгения Фоминова, учителя истории Новолукомльской СШ №1 Елену Плеханову, мастера участка УНП ЖКХ «Коммунальник» Владимира Постникова, слесаря-ремонтника ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» Анатолия Пуха и заместителя начальника цеха Сергея Шлыка, воспитателя яслей-сада №3 Надежду Шут, коллектив учреждения образования «Средняя школа №1» в лице директора Фаины Вишневской. Благодарность председателя горисполкома объявлена уроженцу Новолукомля, организатору фестиваля «SPRAVA» Матвею Сабурову.





У этих людей разные жизненные пути, но они навсегда связаны с Новолукомлем Александр Базыленко, Михаил Лазарашвили, Николай Пинчук, Александр Демидчик – земляки, которые внесли бесценный вклад в развитие города энергетиков, пополнили ряды почётных граждан.





На юбилей Новолукомля приехала делегация из Украины, города-побратима Ладыжина. Заместитель мэра Александр Ткачук от имени ладыженцев пожелал новолукомчанам здоровья и процветания. Братский народ с восторгом вспоминает выступление коллективов Новолукомльской ДШИ на международном конкурсе-фестивале «Подольский первоцвет», радуется успехам юных футболистов, цитирует стихотворение «Три родины» Натальи Василевич и верит в многолетнюю крепкую дружбу с жителями города на берегу Лукомльского озера. Пользуясь случаем, Александр Ткачук пригласил делегацию из Новолукомля на празднование 779-й годовщины Ладыжина и передал символический подарок – картину с изображением украинского города-побратима.

Музыкальные подарки в честь дня рождения города энергетиков дарили творческие коллективы Дворца культуры, Новолукомльской ДШИ.

В течение дня на главной сцене работала поэтическая площадка, состоялись праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!» и выступление украинского народного вокального коллектива «Заграва». Вечером площадь зажигала вместе с рок-группой «Без билета».









Рядом с центральным входом во Дворец культуры развернулся город мастеров. На улице Набережной работали торговые ряды, аттракционы, был организован фудкорт. На стилизованных подворьях выступали любительские творческие коллективы района. На площади возле ДК прошли демонстрация аварийно-спасательной техники, различные викторины и конкурсы, концерты групп «НЕ ТОРТ» и GaZBanD.









Празднества продолжались до позднего вечера. Ночное небо над Новолукомлем в честь юбилейного дня рождения осветили залпы фейерверка.

Варвара ЮРКЕВИЧ.