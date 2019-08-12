«Недоработали - не надо задерживать». Лукашенко предупредил Носкевича об ответственности

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что для того, чтобы доказать вину подозреваемого, нет необходимости обязательно держать его под стражей. Об этом президент заявил на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото с сайта tvr.by

— Есть же другие методы для того, чтобы, не задерживая человека, взять его на контроль и получить факты противоправной деятельности, — отметил президент.

— Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека. Спрашивайте с милиции, спрашивайте с Комитета госбезопасности и других, которые занимаются первичными действиями, — добавил он.

Президент, напомним, возмутился действиями следственных органов по уголовному делу инженера МЗКТ Андрея Головача. Он сообщил, что сейчас работает комиссия, которая занимается похожими делами.

— Я поручил вытащить на поверхность подобные дела. Пусть не 4 года, пусть 2 года, полтора (находятся под стражей. — Прим. TUT.BY). Если вы задерживаете человека, то докажите его вину в установленные законом сроки без всяких там продлений, — заявил Лукашенко.

Он также указал, что за подобные огрехи будет отвечать глава СК.

— Тут вам придется отвечать, потому что это следователи допустили то, что произошло.