ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Недоработали - не надо задерживать». Лукашенко предупредил Носкевича об ответственности

13.08.2019 13:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко считает, что для того, чтобы доказать вину подозреваемого, нет необходимости обязательно держать его под стражей. Об этом президент заявил на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».


Фото с сайта tvr.by

— Есть же другие методы для того, чтобы, не задерживая человека, взять его на контроль и получить факты противоправной деятельности, — отметил президент.

— Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека. Спрашивайте с милиции, спрашивайте с Комитета госбезопасности и других, которые занимаются первичными действиями, — добавил он.

Президент, напомним, возмутился действиями следственных органов по уголовному делу инженера МЗКТ Андрея Головача. Он сообщил, что сейчас работает комиссия, которая занимается похожими делами.

— Я поручил вытащить на поверхность подобные дела. Пусть не 4 года, пусть 2 года, полтора (находятся под стражей. — Прим. TUT.BY). Если вы задерживаете человека, то докажите его вину в установленные законом сроки без всяких там продлений, — заявил Лукашенко.

Он также указал, что за подобные огрехи будет отвечать глава СК.

— Тут вам придется отвечать, потому что это следователи допустили то, что произошло.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Я поручил вытащить на поверхность подобные дела. Пусть не 4 года, пусть 2 года, полтора (находятся под стражей. - Прим. TUT.BY). Если вы задерживаете человека, то докажите...
 
Новости дня
Новости общества
 
В минских заведениях пройдет первый гастрофестиваль супов "ХА-ХА"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика