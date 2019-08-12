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Лукашенко разберется с делом главного инженера МЗКТ
13.08.2019 13:34 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Следственные действия по делу главного инженера МЗКТ были затянуты, а прокуратура плохо выполнила надзор, считает Александр Лукашенко. Но в белорусских условиях не совсем понятно, чем эти выводы обернутся для Андрей Головача.
Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач провел под стражей почти пять лет. Головач
Дело Головача, по словам Лукашенко, стало последней каплей, которая подтолкнула его на проведение совещания с правоохранительным блоком «по злободневным вопросам». Официальный белорусский лидер говорит про «чрезмерное затягивание следственных действий» и увязывает с ним дело главного инженера завода колесных тягачей. Лукашенко давал даже поручение разобраться Оперативно-аналитическому центру, но о результатах не сообщается.
«Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали», - заявил на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем глава Беларуси.
Лукашенко высказал непонимание, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года», а потом за недоказанностью отпустить,
«Это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с Генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона», - подчеркнул глава Беларуси, добавив, что к людям нужно относиться по-человечески.
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Следственные действия по делу главного инженера МЗКТ были затянуты, а прокуратура плохо выполнила надзор, считает Александр Лукашенко. Но в белорусских условиях...
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