«Надеюсь, этот кошмар закончится». Андрей Головач, о котором говорил президент, снова идет в суд

Источник материала: Tut.by

Сегодня президент во время рабочей встречи с председателем Следственного комитета высказался об уголовном деле главного инженера МЗКТ. Александр Лукашенко назвал расследование «разнузданностью правоохранительных органов», заявил, что дело Головача стало последней каплей и анонсировал совещание с правоохранительным блоком на следующей неделе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня во время рабочей встречи с председателем СК Иваном Носкевичем президент прокомментировал расследование уголовного дела главного инженера МЗКТ. Он отметил: затягивание следственных действий вызывало у него настороженность, он будет «разбираться» с тем, как генеральный прокурор ведет надзор.

«Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали. Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор — разница понятна) и держать в четырех стенах четыре года? Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески», — цитирует Александра Лукашенко сайт президента .

То, что громкое дело дошло до президента, Андрей Головач считает нормальным, учитывая всю ситуацию. Он провел за решеткой 50 месяцев, ему дважды выносился оправдательный приговор, на последний процесс ни один из четырех взяткодателей не явился в суд.

— Андрей Альбертович, вы уже видели, что сегодня по вашему делу высказался президент?

— Уже позвонили знакомые и рассказали, почитал, — комментирует TUT.BY Андрей Головач.

Главный инженер МЗКТ почти месяц на свободе , он не обращался в Администрацию президента, с ним никто не связывался. В пятницу Андрея Головача снова ждет суд — с очередным оправдательным приговором не согласилась Генеральная прокуратура и опротестовала его в Минский городской суд.

— Жду решения апелляционного суда. Надеюсь на справедливость, что закончится весь этот кошмар и от меня отстанут. Если все будет хорошо, через несколько дней закончится отпуск, и выйду на работу, — отмечает он.

Пока он был за решеткой, продолжал занимать должность главного инженера Минского завода колесных тягачей.

— Я очень благодарен людям с нашего завода, которые поддерживали с первого дня, они не верили в мою виновность, руководство не увольняло, и все надеялись, что вернусь. Работник отдела кадров завода через спецчасть СИЗО передавал для продления контракт. Основанием для увольнения является приговор, а его не было, — рассказывал в интервью TUT.BY Андрей Головач.

Андрей Головач был задержан в мае 2015 года, 19 июля 2019 года он вышел на свободу.