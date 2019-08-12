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«Не хватало только таксиста, что его вез». Глава СК рассказал президенту о деле гаишника из Могилева
13.08.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«До недавнего времени нам не хватало одного звена — таксиста, который вез сотрудника милиции». Председатель Следственного комитета Иван Носкевич рассказал президенту Александру Лукашенко о гибели инспектора ГАИ Евгения Потаповича: по его словам, единственная и окончательная причина произошедшего — суицид,
Иван Носкевич пояснил: доказано, что Евгений Потапович сам купил в магазине дрова и средство для их розжига. Заранее доставил все это на место, где позже обнаружили труп лейтенанта. А в день произошедшего Потапович во время дежурства по надуманной причине ушел с маршрута несения службы, переоделся в гражданскую одежду и на такси поехал в сторону леса.
— До недавнего времени нам не хватало одного звена — таксиста, который вез сотрудника милиции. Личность водителя мы установили, допросили. Его показания как раз находятся в канве других доказательств. Есть целый ряд видеозаписей, которые подтверждают, что сотрудник милиции сам приобретал горючие средства, садился в конкретную машину такси. По заключению экспертизы, он сам мог причинить то огнестрельное ранение, которое стало причиной смерти. На пистолете находятся только его биологические следы, а на теле — следы выстрела, — сказал Иван Носкевич.
Могилеве офицер ГАИ найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, возбуждено дело">Вечером 16 мая, напомним, появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Через несколько часов стало известно, что тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича нашли в лесу. Официально сообщалось об огнестрельной ране головы. СК возбудил уголовное дело по ст. 362 УК РБ «Убийство сотрудника органов внутренних дел».
А 20 мая СК сообщил, что
Глава СК Иван Носкевич
Родители Потаповича рассказывали TUT.BY, что
Но
Отец инспектора Владимир Потапович рассказывал TUT.BY, что он не удовлетворен отказом в эксгумации и направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. Генпрокуратура также ответила отказом — объяснила его «отсутствием оснований» для эксгумации.
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«Не хватало только таксиста, что его вез». Глава СК рассказал президенту о деле гаишника из Могилева
СК говорит, что лейтенант ушел с маршрута несения службы, сам купил дрова, приехал на такси в лес, где и обнаружили его тело.
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