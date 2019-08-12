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Белорусские военнослужащие победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж"

13.08.2019 13:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Белорусские военнослужащие победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж"

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие сегодня одержали победу в биатлоне на конкурсе "Снайперский рубеж", который включен в программу АрМИ-2019. Об этом сообщил журналистам главный судья конкурса, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Владимир Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

На Брестском полигоне сегодня состоялись заключительные соревнования конкурса. Результаты интернациональной дуэли в зачет не пошли, чего не скажешь о снайперской эстафете. Там развернулась серьезная борьба за очки и секунды. "Наши ребята порадовали, команда финишировала с белорусским флагом и заняла первое место на этом этапе. Второе место досталось команде России, третье - Казахстана, четвертое - Китая", - озвучил итоги Владимир Белый.

В этот финальный этап "Снайперского рубежа" вышли восемь команд, их разделили на две подгруппы. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию протяженностью около 1 км. На маршруте встречались различные препятствия в виде стены с проломом, рва, забора, завала, проволочного заграждения. Они чередовались с огневыми рубежами, за каждый промах - штрафной круг. За соревнованиями наблюдали министр обороны Беларуси Андрей Равков и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Первыми на старт биатлона вышли дружины Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Вьетнама. В этом забеге победу праздновали узбекские снайперы. "Все страны стремились к лучшему результату, но случались трудности, промахи на рубежах. Сложно было после бега восстановить дыхание и хорошо провести стрельбу. Еще трудно было пробежать последние метры перед финишем. Но у нас все получилось, вырвались вперед", - рассказал сержант Омонжон Очилов.

Вторыми состязались лидеры турнирной таблицы - команды Беларуси, России, Казахстана и Китая. Белорусские снайперы изначально захватили инициативу, залогом их успешного выступления стала точная стрельба. Парни не скрывали эмоций, придя первыми к финишу в своем забеге. "Мы единое целое, собрались вместе, чтобы побеждать и достойно представить свою страну. Очень довольны, эмоции переполняют, все постарались. Самым сложным на дистанции была борьба с самим собой: побороли себя и показали хороший результат", - поделились Денис Орлов, Сергей Лазарев, Артем Жингель и Евгений Кулеш. Оценивая конкурс в целом, белорусские участники отметили хорошую подготовку соперников: "Здесь только лучшие, все боролись на уровне. Всегда была интрига, но победил сильнейший".

В "Снайперском рубеже" приняли участие команды из 21 страны. Их представители помимо эстафеты выявляли лучших в индивидуальном и парном зачетах. "Сейчас в секретариате идет скрупулезная работа по подсчету каждого балла, места, чтобы определить рейтинг команд", - добавил Владимир Белый.

На полигоне под Брестом в эти дни в рамках АрМИ-2019 проходит конкурс "Полярная звезда" среди военнослужащих подразделений специального назначения. За звание сильнейшего борются команды разведчиков Беларуси и России.-0-

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие сегодня одержали победу в биатлоне на конкурсе "Снайперский рубеж", который включен в программу АрМИ-2019....
 
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