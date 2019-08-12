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Чтобы воспитать маленького гражданина, сформировать в нем высокие морально-нравственные качества, ребенку необходимо поупражняться и увидеть со стороны, как выглядит тот или иной поступок.

В Пересадском сельском Доме культуре Борисовского района прошла информационно-дискуссионная программа «Я–ребенок, я имею право» на тему личной неприкосновенности, жизни и свободы ребенка, умения рассуждать и делать выводы, воспитания чувства самоуважения и уважения к другим людям.

Так в ходе мероприятия была сформирована ролевая игра на умение отстаивать свои права, где были представлены различные жизненные ситуации. Если участник не мог принять правильное решение своевременно все вместе разрешали этот вопрос. Взаимодействие детей в игре способствовало усвоению ими норм и правил. Ведь хотя все события разыгрывались «понарошку», эмоциональный опыт, который накапливает при этом ребенок, вполне реален.

Также ведущий программы рассказал куда можно обратиться в ситуациях, которые ущемляют права ребенка.