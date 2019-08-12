﻿ Я–ребенок, я имею право. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Я–ребенок, я имею право

13.08.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Чтобы воспитать маленького гражданина, сформировать в нем высокие морально-нравственные качества, ребенку необходимо поупражняться и увидеть со стороны, как выглядит тот или иной поступок.

В Пересадском сельском Доме культуре Борисовского района прошла информационно-дискуссионная программа «Я–ребенок, я имею право» на тему личной неприкосновенности, жизни и свободы ребенка, умения рассуждать и делать выводы, воспитания чувства самоуважения и уважения к другим людям.

Так в ходе мероприятия была сформирована ролевая игра на умение отстаивать свои права, где были представлены различные жизненные ситуации. Если участник не мог принять правильное решение своевременно все вместе разрешали этот вопрос. Взаимодействие детей в игре способствовало усвоению ими норм и правил. Ведь хотя все события разыгрывались «понарошку», эмоциональный опыт, который накапливает при этом ребенок, вполне реален.

Также ведущий программы рассказал куда можно обратиться в ситуациях, которые ущемляют права ребенка.

http://borisov.minsk-region.by/

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знать свои права ребенок должен уже в детстве. Однако для этого совсем не обязательно зачитывать ему все нормативные документы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские военнослужащие победили в биатлоне конкурса "Снайперский рубеж"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • женские шарфы модные Butik.ru вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика