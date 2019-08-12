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XXIV Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске

13.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Для подготовки и проведения Белорусского энергетического и экологического форума создается организационный комитет во главе с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. 

Цель проведения форума – представить современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса республики. 

Ежегодно форум становится уникальным местом встреч энергетиков и экологов Беларуси и зарубежья, способствуя тем самым расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами. 

Выставка традиционно с 1995 года привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники и является одной из самых крупных по данной тематике в странах СНГ и Балтии. В 2018 году в выставке приняли участие более 300 организаций из 15 стран мира. 

В структуре экспозиции предусмотрены отраслевые разделы Министерства энергетики, Министерства промышленности, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного комитета по науке технологиям, Государственного комитета по стандартизации, Белорусского государственного концерна по нефти и химии. 

В выставке планируют участие ведущие предприятия энергетической отрасли Республики Беларусь, а также известные мировые брэнды, такие как Siemens, SchneiderElectric, Росатом, Таврида Электрик, Eaton, Bertsch, KSB, CHINT, Klinkmann и другие. 

Насыщенная деловая программа форума включает: пленарную сессию, форумы, конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний-участников выставки, на которых отечественные и зарубежные эксперты представят современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. 

Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой информации будут обеспечивать 17 информационных партнеров, представляющих ведущие печатные издания и интернет-порталы. 

http://minpriroda.gov.by

 
 
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Министерство энергетики совместно с заинтересованными с 8 по 11 октября 2019 г. проводят в г. Минске XXIV Белорусский энергетический и экологический форум, который...
 
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