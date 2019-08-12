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«Растет свалка, а в заброшках играют дети». Как выглядит бывшая мебельная фабрика в Витебске

13.08.2019 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На территории бывшей мебельной фабрики в Витебске — на улице Академика Павлова в районе 5-й Коммунальный — образовалась стихийная свалка: кто-то давно облюбовал это заброшенное место недалеко от центра города под складирование отходов. Экологи говорят, что в курсе проблемы, и периодически штрафуют предприятие, к которому относится эта территория. Но только уберут одну свалку, как на ее месте появляется новая. Но беда и в том, что аварийные здания заброшенного предприятия облюбовали для рискованных игр дети.


— На территорию заброшенной мебельной фабрики транспорт может проезжать беспрепятственно в любое время — хоть днем, хоть ночью. Тут нет ни шлагбаума, ни видеокамер, ни сторожа. И если раньше сюда приезжали за «халявными» строительными материалами — забирали бесхозные бетонные перекрытия, кирпичи, блоки, то теперь тут устроили свалку бытовых отходов. И, как я замечаю, мусора становится все больше и больше. Судя по огромным спрессованным тюкам, в этом видится промышленный след, — рассказывает житель этого микрорайона Витебска Андрей Галеев. — Утилизация отходов требует финансовых затрат, и получается, что зачем вывозить их на полигон и платить, если можно безнаказанно все это сгрузить прямо в городе?

Мусор здесь складируют в нескольких местах. На стихийной свалке мы видим самые разные отходы: полиэтилен, пластмасса, пенопласт, пластик, покрышки, битые ртутьсодержащие лампы, дерево и т.д.




— Все это легко воспламеняется, скорей всего, выделяет ядовитые вещества — отходы же лежат на открытом пространстве, под солнцем. Трудно представить, что могут выбросить здесь завтра, а рядом ведь Западная Двина, где ловят рыбу и купаются люди, недалеко и жилые дома. Нам, местным жителям, такое «соседство» со свалкой совсем не нравится. Может возникнуть и пожар. Тем более он тут пару лет назад был, — вспоминает Андрей.

В июне 2017 года на территории фабрики действительно произошел пожар — загорелась крыша одного из неиспользуемых складов. Огонь уничтожил почти 100 квадратных метров кровли. Причиной возгорания в МЧС назвали неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо рассказывает TUT.BY:

— Мы проводили обследование этой территории — вместе с сотрудниками горисполкома, МЧС, санстанции. Неоднократно штрафовали собственника — российское предприятие «Алмаздевелопмент». Как-то был штраф в размере ста базовых величин, были и другие суммы. Они только уберут мусор, но, так как территория не охраняется, кто-то привозит новый. Его снова убирают, и снова появляется свалка. Там надо ставить охрану, иначе это будет повторяться постоянно. Будем поднимать этот вопрос.

С начала года, по словам Валерия Фандо, в Витебске выявили 62 несанкционированные свалки.

— Нашли виновных, и все эти свалки убрали.

Андрей Галеев обращает внимание на еще одну проблему фабрики-«заброшки»:

— Здесь постоянно обитают подростки. Они залазят на аварийные здания, которые могут обрушиться в любой миг, поднимаются на крыши, рисуют граффити. Причем во многих местах изображения и надписи сделаны в таких местах, что сложно даже представить, как художник их рисовал. Например, надпись сверху на ангаре, башне, граффити под самой крышей одного из корпусов фабрики. Складывается впечатление, что человек рисовал и висел вниз головой, а его кто-то держал за ноги.

Андрей говорит, что пожар, который произошел тут два года назад, скорей всего, устроили подростки.

— Они тут безнадзорно проводят время каждый день. Это, конечно, дело родителей, где бегают их дети. Но взрослые должны знать, что игры на этом заброшенном предприятии далеко небезопасны. Так, лестницы в трехэтажном здании, на крышу которого поднимаются подростки, не имеют перил. Любое неосторожное движение — и человек может упасть с высоты.


Вход на территорию бывшей фабрики со стороны улицы Максима Горького. Здесь нет даже шлагбаума

Заброшенные корпуса и склады

Под крышей этого здания — граффити

Подростки регулярно залазят на крышу трехэтажного корпуса. Лестницы, которые ведут наверх, не имеют перил: неосторожное движение — и можно сорваться.

Видно, что дети облюбовали и башню одного из зданий

В Витебской области по предложению прокуратуры создают список потенциально опасных объектов для детей, находящихся в населенных пунктах или возле них. К ним относятся стройки, заброшенные предприятия и дома, карьеры, водонапорные башни и т.д.

Наверное, органам профилактики стоит обратить внимание и на бывшую мебельную фабрику в Витебске, которая стала банкротом в 2007 году. За столько лет бездействия ее корпуса превратились в настоящие руины. А то, что подростки тут частые гости, корреспондент убедилась, пока ходила по местным стихийным свалкам. Несколько ребят бегали по территории и искали, чем бы заняться.

И еще один момент. В мае 2017 года ООО «Стройторгсервис» презентовало проект жилого микрорайона между улицей Академика Павлова и Двиной — как раз на территории бывшей мебельной фабрики. Строить здесь хотят высотки — от 10 до 22 этажей. Жилфонд составит примерно 129 тысяч кв. м. Планируется, что в микрорайоне будут жить почти 5 тысяч человек.

Производственные корпуса фабрики авторы проекта предлагают не сносить, а реконструировать под многофункциональный торговый центр с рестораном, супермаркетом, аптекой, объектами детского досуга. От железной дороги своеобразным заграждением станет многоуровневый паркинг. Реализовать проект предполагают к 2025 году. Для этого нужно искать инвесторов.

— На то, что здесь вырастет элитный жилой район, пока ничто не указывает, — говорит Андрей Галеев. — Зато тут растут свалки и играют в аварийных зданиях дети.


В одном месте на территории заброшенного предприятия кто-то складирует автопокрышки
 
Теги: Витебск
 
 
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Территория бывшей мебельной фабрики в Витебске - потенциально опасный объект. Здесь лежат груды мусора, который может загореться в любой миг, а в аварийных зданиях...
 
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