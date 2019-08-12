Источник материала: БелТА

13 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие одержали победу в конкурсе "Снайперский рубеж", который включен в программу АрМИ-2019. Об этом сообщил сегодня журналистам главный судья конкурса, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Владимир Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Состоялось заседание судейской комиссии, результаты конкурса утверждены. Третье место заняла команда Казахстана, второе досталось представителям России. Хозяева конкурса завоевали золотую медаль - у нас первое место", - рассказал Владимир Белый. Он отметил, что подготовка к "Снайперскому рубежу" у всех участников была колоссальной. "Видно, насколько повысились результаты. Сравнивая по отдельным упражнениям, этапам, можно сказать, что есть значительный прогресс. На несколько пунктов произошел рост мастерства снайперских пар", - подчеркнул замкомандующего ССО.

Третье место среди снайперских пар на конкурсе заняли военнослужащие из Казахстана, на первой и второй позициях разместились представители Беларуси. В индивидуальном зачете снайперов третье место завоевал россиянин, второе и первое место разделили белорусы. "Мы также провели поощрительный этап, определили лучшую смешанную международную снайперскую пару. В этой номинации победили снайперы, которые представляют Узбекистан и Сербию", - добавил Владимир Белый.

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