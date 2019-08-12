Врачи рассказали, сколько воды в сутки нужно пить и чего не хватает в рационе белорусов

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В рационе белорусов не хватает кальция и витамина D, у женщин фертильного возраста — железа.



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— Практически для всех возрастных групп характерно недостаточное содержание кальция в рационе, сниженное потребление витамина D и других витаминов. У женщин фертильного возраста отмечается сниженное содержание железа, — рассказала Ирина Кедрова, ведущий научный сотрудник отдела гигиены питания Научно-практического центра гигиены во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра.

Напомним, что обычно с молочными продуктами человек в сутки получает 600−800 мг кальция, а для восстановления костной ткани нужно 1000−1200 мг. Поэтому врачи рекомендуют добавлять в ежедневный рацион препараты кальция.

В Беларуси есть проблема дефицита витамина D, потому что у нас в течение года мало солнечных дней. C продуктами, например, с яйцами, маслом, мясом, мы можем получить в среднем 100 международных единиц этого витамина. В сутки нужно 600−1000 МЕ. Больше всего этого витамина в жирной морской рыбе и печени трески.

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Беларуси Марина Попова отметила, что белорусы стали меньше есть хлеба, картофеля и круп. Однако, хотелось бы, чтобы мы больше ели мяса, овощей и фруктов.

— Еще по-прежнему достаточно большое количество населения страны употребляет соль, сахар, рафинированные углеводы и этим отходит от принципов здорового питания. Здоровое питание — это не диета, а питание, которое индивидуально для каждого и оно способствует максимальному здоровью. Оно способствует тому, чтобы заболевания, даже в силу наследственных факторов или приобретенные, не прогрессировали.

Диетолог обратила внимание, что в течение дня не нужно забывать о режиме питания и физических нагрузках, питьевом режиме: нужно пить воды в расчете 30 мл на 1 кг вашего веса.

— 40% белорусов считают, что не ведут здоровый образ жизни в плане питания в том числе. Основная причина не недостаток средств и знаний, а отсутствие настойчивости и упорства, — говорит она.