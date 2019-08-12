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Начал работу информационный ресурс ВЫБОРЫ-2019

13.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Начал работу информационный ресурс ВЫБОРЫ-2019
9 августа 2019 г. начал работу информационный ресурс Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ВЫБОРЫ-2019, где будут освещаться все важнейшие события кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

 
 
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9 августа 2019 г. начал работу информационный ресурс Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ВЫБОРЫ-2019, где...
 
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