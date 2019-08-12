9 августа 2019 г. начал работу информационный ресурс Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов
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Начал работу информационный ресурс ВЫБОРЫ-2019
13.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
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9 августа 2019 г. начал работу информационный ресурс Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов ВЫБОРЫ-2019, где...
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