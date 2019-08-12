Сразу три экипажа-тысячника чествовали в РУП «Белоруснефть-Особино»

Источник материала: Газета Авангард

С каждым днем пополняются хлебные закрома района. И в этом нелегком и ответственном деле главная роль отводится комбайнерам и водителям, занятым на отвозке зерна. Стало доброй традицией чествовать лучших аграриев хлебной нивы, которые перешагнули тысячный рубеж.





В одном из ведущих сельхозпредприятий района число тысячников пополнилось сразу тремя экипажами. Так, на сегодняшний день семейный экипаж Сергея и Юрия Кубриков намолотил 1207 тонн зерна, совсем немного отстает от них еще один семейный экипаж-тысячник Виктора и Андрея Марцелевых, которые убрали 1169 тонн зерна. В числе лучших и привлеченный экипаж Михаила Липского и Евгения Рабкова. Мужчины второй год подряд помогают сельхозпредприятию в уборочной кампании и оправдывают оказанное им доверие. На их счету 1120 тонн зерна.

Слова поздравлений и заслуженные награды аграриям адресовали председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков и директор РУП «Белоруснефть-Особино» Евгений Лукомский.

– Примите искреннюю благодарность за трудовую победу в уборке урожая 2019. Ваши высокие трудовые достижения являются образцом профессионального мастерства, ответственности, умения по-хозяйски бережно и трепетно относиться к порученному делу. Вы вносите весомый вклад в хлебный каравай страны. Пусть ваш благородный труд приносит радость и достаток, а ваши достижения пополняются новыми победами на хлебной ниве, – отметила Наталья Киселева.





















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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