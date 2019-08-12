«В ближайшие дни рекорд не превысим». За ночь в Минске выпало треть месячной нормы осадков

Источник материала: Tut.by

В ночь с 12 на 13 августа в Минске выпало 23 мм осадков. Это чуть больше трети месячной нормы, которая для августа в столице равна 68 мм.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если взять этот день, 13 августа, за всю историю метеонаблюдений, то самым дождливым он был в 1933 году. Тогда лило так, что за сутки выпало 34,1 мм осадков.

Сегодня днем дождь был не очень интенсивный. С 9.00 до 15.00 «накапало» еще 4 мм, поэтому, говорят в Белгидромете, новый рекорд вряд ли случится.

— Самым дождливым днем августа за всю историю метеонаблюдений было 8 число 2005 года. Тогда за сутки выпало 77,5 мм осадков, — говорит Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета. — В ближайшие дни мы этот рекорд не превысим. Для этого нужен очень активный циклон, а такого не ожидается.

Кстати, что касается дождя в других населенных пунктах, то в ночь со вчера на сегодня сильнее всего дождило в Гродненской области. На метеостанции Щучин выпало 75 мм осадков.