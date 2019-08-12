|
В Ивацевичском районе бешеный енот напал на 24-летнюю девушку
13.08.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
6 августа 24-летнюю жительницу Белоозерска укусил енот. Как показали результаты анализов, животное болело бешенством, рассказал TUT.BY заместитель главного врача районной ветеринарной станции Александр Холодович.
Жители Белоозерска — парень и девушка — возвращались домой по трассе М1. Под Ивацевичами они заметили травмированное животное на дороге, остановились на обочине и подошли посмотреть, что с ним. В этот момент енот укусил девушку.
Молодые люди привезли животное в районную ветстанцию. Животное пережило ночь, а на следующее утро умерло. Результаты анализов показали, что енот болел бешенством.
Девушка и ее спутник обратились в больницу Белоозерска. Им назначили курс прививок.
На участке между Стайковским и Житлинским сельсоветами, где обнаружили животное, с 8 августа ввели двухмесячный карантин. Сейчас специалисты проводят необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Енота девушка нашла возле трассы М1.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)