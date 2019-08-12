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В Ивацевичском районе бешеный енот напал на 24-летнюю девушку

13.08.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 августа 24-летнюю жительницу Белоозерска укусил енот. Как показали результаты анализов, животное болело бешенством, рассказал TUT.BY заместитель главного врача районной ветеринарной станции Александр Холодович.

Жители Белоозерска — парень и девушка — возвращались домой по трассе М1. Под Ивацевичами они заметили травмированное животное на дороге, остановились на обочине и подошли посмотреть, что с ним. В этот момент енот укусил девушку.

Молодые люди привезли животное в районную ветстанцию. Животное пережило ночь, а на следующее утро умерло. Результаты анализов показали, что енот болел бешенством.

Девушка и ее спутник обратились в больницу Белоозерска. Им назначили курс прививок.

На участке между Стайковским и Житлинским сельсоветами, где обнаружили животное, с 8 августа ввели двухмесячный карантин. Сейчас специалисты проводят необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

 
 
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