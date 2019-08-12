«Смотрим, а у пациента руль из ноги торчит». Как спасают людей после падений с самокатов и велосипедов

Источник материала: Tut.by

Заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Сергей Казаев показывает рентген-снимки переломов, которые получили пациенты во время езды на самокате.

— Первый пациент в этом сезоне с переломом во время езды на самокате к нам поступил еще в начале апреля. Кстати он сам врач. Приехал с конференции в Германии, взял в Минске напрокат электросамокат и врезался в бордюр. Упал на плечо и сломал головку и большой бугорок плечевой кости. В гипсе около 1,5 месяца отходил, — вспоминает Сергей Яковлевич.



Фотография носит иллюстративный характер.

Порой садятся на самокаты и велосипеды пьяными

С начала апреля с самокатными и велосипедными травмами в РНПЦ травматологии и ортопедии поступило около 300 человек. Большинство пациентов, которых привезли к медикам после езды на самокате, — дети. Это не вся статистика по Минску. Многих врачи спасают в 6-й городской клинической больнице, где находится городская травматология, кого-то везут в больницу скорой помощи, а кто-то сам идет в поликлинику по месту жительства.

Бывают и серьезные случаи. Сергей Казаев вспоминает, как одного человека спасали вместе с МЧС: он упал с велосипеда и пробил рулем голень. Спасатели руль частично отпилили и отвезли мужчину к врачам.



Заведующий приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Сергей Казаев.

— Этот случай был в конце июня: привозят пациента — а у него руль из ноги торчит. Мы руль достали, рану зашили и обработали.

Мода на электросамокаты привела к увеличению обращений к травматологам. Об этом говорят, не только в РНПЦ травматологии и ортопедии. Заведующий приемным отделением травматологии 6-й городской клинической больницы Виктор Сташевский отмечает, что к ним регулярно обращаются пациенты с травмами после падения с велосипедов, самокатов и моноколес: примерно один-два в неделю.

— В основном с самокатов падают дети, но и взрослые тоже обращаются. И падение с самоката чаще всего связано с тем, что человек наехал на какое-то препятствие, отвлекся от управления, начал поправлять одежду, наушники или взялся за телефон, — говорит Сергей Казаев.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Падать с велосипеда более опасно, чем с самоката, потому что падаешь с большей высоты. Во время падения с самоката человек «летит» с высоты своего роста и чаще всего травмирует предплечье и область плечевого сустава. Это происходит из-за того, что при падении он вытягивает одну руку в сторону, а второй держит самокат. И всем телом налегает именно на вытянутую руку. По статистике реже самокатчики травмируют ноги, обращаются с ушибами грудного и поясничного отделов позвоночника и черепно-мозговыми травмами.

Как правило, травма после падения с самоката — изолированная. То есть она касается одного органа, а не множества. Например, может быть травмирован коленный сустав.





— Следует отметить, что родители мало уделяют внимания безопасности детей, когда те катаются на самокатах. Если на роликах они катаются в наколенниках, налокотниках и шлемах, то на самокатах — без экипировки. А это неправильно. Садясь на самокат или велосипед, человек должен как минимум надевать шлем. В Германии велосипедисты ездят в шлемах, а у нас на таких людей смотрят как будто те со странностями.

Сергей Казаев обращает внимание еще на один момент — люди берут велосипеды и электросамокаты напрокат пьяными, и никто не проверяет при этом, в каком они состоянии. Такие пациенты в травматологии тоже встречаются: правда, к врачу чаще всего они обращаются на следующий день после падения — когда протрезвели.

Самокатчики ломают руки и ноги

Медики говорят, что иногда дети на самокате выезжают на проезжую часть и получают травмы, когда их задевают автомобилисты.

— Еще обратите внимание, как самокатчики переезжают пешеходные переходы. Они должны спешиваться и самокат катить, а они летят, заткнув уши наушниками.



Фото: Reuters

Случаев, когда самокатчики наезжали на пешеходов и их привозили в РНПЦ, в этом году не было, а вот с велосипедистами такое происходило не раз. У пешеходов при таких столкновениях встречаются переломы, травмы связок, ушибы и ссадины.

— При столкновении с велосипедом можно даже убиться. Представьте, если на мощном велосипеде на всех скоростях едет «мальчик весом 120 кг». Ведь очень часто у нас пешеходы гуляют по велодорожкам и мало внимания обращают на велосипедистов. Иногда велосипедисту просто некуда деваться — и он врезается.

Сергей Казаев показывает рентген-снимки 26-летней девушки, которая на самокате наехала на яму, сломала обе лодыжки и задний край большой берцовой кости на ноге.





А вот снимок школьницы, которая при падении подставила правую руку и сломала кость еще и в зоне роста, что очень опасно. На медицинском языке этот перелом называется сгибательным: это значит, что он сместился в ладонную сторону.

— Пятилетнему мальчику только купили самокат, и на следующий день он уже сломал обе кости предплечья на руке. Довольно-таки тяжелая травма: трудно вправить. Но вправили ее хорошо, операция, скорее всего, не потребуется.

Еще одна 11-летняя девочка помимо перелома костей предплечья получила легкую черепно-мозговую травму.

В 30−40% случаев переломы у пациентов со смещением

— Перелом вправляем, лечим и домой отправляем, — очень лаконично описывает суть работы Сергей Казаев. Он отмечает, что в 30−40% случаев переломы у пациентов со смещением, поэтому за ними нужно следить более тщательно. Все это время в поликлинике по месту жительства нужно делать контрольные снимки, принимать специальные лекарства, которые назначает врач, чтобы снять воспалительный процесс.





— Если видим: например, перелом предплечья со смещением, мы его вправили и руку загипсовали, на контрольных снимках состояние перелома нормальное, то направляем его лечиться в поликлинику по месту жительства. Но бывает, что видим большой отек или предполагаем, что может быть выраженное разрушение суставной поверхности, тогда принимаем решение пациента еще пару дней понаблюдать у себя.

Самокатчики иногда ездят по двое на одном самокате. Таких экстремалов в РНПЦ еще не привозили. Как правило, у нас человек травмируется, когда едет один. При этом количество обращений возрастает в хорошую погоду и выходные дни, когда у людей больше времени для активного отдыха.



Фотография носит иллюстративный характер.

Сергей Казаев отмечает, что, действительно, сейчас такой эпидемии самокатных травм, как это было с тюбингами зимой, нет. Но снова повторяет, что люди для своей же безопасности должны следить за экипировкой.