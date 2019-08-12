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В Минске на некоторых остановках появились новые табло

13.08.2019 17:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на некоторых остановках появились электронные табло нового образца. Агентство «Минск-Новости» сообщает, в чем их отличие от предыдущих.


Электронные табло заметили пассажиры на некоторых остановках в центре города. Первый заместитель генерального директора «Минсктранс» Олег Дзюбенко говорит, что новыми эти табло можно назвать лишь условно.

— Матрицы в них новые, остальные комплектующие уже использовались. Мы разобрали на отдельные сегменты два больших мультимедийных экрана, находившихся во время II Европейских игр на транспортных хабах на Городском Валу и в студенческой деревне. В итоге изготовили 25 электронных светодиодных табло с матрицами улучшенного качества.


По словам Дзюбенко, экраны нового поколения, информирующие пассажиров о времени прибытия транспортного средства, устанавливаются в основном вдоль главных проспектов вместо тех, которыми впервые оборудовали столичные остановки в 2012 году. Они стали слабее светить, и настало время заменить их на более качественные.

В настоящее время электронными табло оборудованы 457 остановочных пунктов Минска. В этом году, по словам специалиста, больше экранов устанавливать не планируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Их изготовили из двух больших мультимедийных экранов, которые использовали на Европейских играх.
 
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