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«Низкая культура». Мусульманская община и ветслужба - о зарезанном в центре Могилева жертвенном баране

13.08.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Могилева около торгового центра «Атриум» в воскресенье, 11 августа, неизвестные зарезали барана или овцу. По предварительной версии, группа мужчин, личности которых устанавливают, сделала это в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мы спросили ветслужбу и представителя мусульманской общины Беларуси, можно ли резать баранов на улицах по закону, санитарным, религиозным и этическим нормам.


Фото: vk.com/ilovemogilev

Фотографию с подписью «Центр города, ТЦ „Атриум“ …» с изображенными на ней группой мужчин, лежащим бараном или овцой и вытекающей из животного в водосток кровью опубликовали в сообществе Могилев.Live в понедельник, 12 августа.

Позже милиция подтвердила, что несколько человек около торгового центра «Атриум» разделывали барана.

В ветеринарной службе Могилевского района о случившемся не знают, но о правилах забоя крупного скота — овец, коз, свиней, лошадей, коров — могут напомнить: он запрещен не только в людных местах и на городских улицах, но даже на частных подворьях.

— Убой крупного скота производится на специально отведенных площадках, где обеспечены стоки, дезинфекция. Например, такая площадка есть у райпо на окраине Могилева в районе железнодорожного переезда на улице Первомайской. Эта услуга платная. Для ее проведения необходимо предоставить справку от сельсовета или администрации района о том, что скот действительно с вашего подворья, а также заключение ветврача о том, что животное здорово, — пояснили в райветстанции.

При этом единичный убой домашней птицы, кролика возможен на подворье. Если же убой массовый, получение заключения ветврача также обязательно, подчеркнули специалисты.

Представитель муфтиата Рустам Хасинович также не слышал, чтобы кто-то в Могилеве в Курбан-байрам разделывал скот таким образом. Говорит, если это действительно было так, то люди поступили очень неправильно.

Курбан-байрам — дословно «праздник жертвоприношения» — это исламский праздник окончания хаджа. Отмечается в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком. Для него характерен обряд жертвоприношения. Чаще всего режут барана, причем большую часть мяса раздают нуждающимся.

— Если это было напоказ, если это кто-то видел, особенно дети… Думаю, просто у этих людей низкая культура. Так не делается. Если кто-то хочет сделать это самостоятельно, то все должно быть закрыто, чтобы никому не мешать, и должна соблюдаться гигиена, — пояснил Рустам Хасинович.

По его словам, в Минске, например, община заказала убой и разделку скота на мясокомбинате. Баранину просто забрали и начали развозить нуждающимся.

Администрация ТЦ «Атриум» уточнила в комментарии TUT.BY: это произошло рядом с торговым центром на площадке около проезжей части. Доступ на эту территорию открыт. В «Атриуме» сейчас проводят внутреннюю проверку из-за случившегося. Детали произошедшего устанавливает и милиция,

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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