В конце июля в агрогородке Заболоть Вороновского района заработала парикмахерская. Она открылась благодаря поддержке местного сельхозпредприятия

Источник материала: Вороновская газета





Что заставило руководство вполне успешного КСУП «Гирки» заниматься непрофильным видом деятельности, узнавали, выехав на место.

— В сфере услуг была свободная ниша, — пояснил директор сельхозпредприятия Тадеуш Мушинский, — и мы решили воспользоваться ею. Сначала открыли парикмахерскую в аг. Гирки. Дело оказалось прибыльным: рентабельность составила 5%. О необходимости оказания данных услуг в соседнем агрогородке свидетельствовали многочисленные обращения его жителей, решили помочь людям — открылись и в Заболоти. Парикмахерскую расположили на первом этаже бывшего административного здания хозяйства. Особых затрат на обустройство и ремонт помещений сельхозпредприятие не понесло. Оборудование для двух парикмахерских прибыло из Вороново — бывшего комбината бытового обслуживания населения. Продумали и другую деталь. Наши женщины хотят быть красивыми, а за косметикой и другими сопутствующими товарами приходится ездить в Радунь или Лиду. Сейчас приобрести этот товар можно на месте. Прибыль от парикмахерских услуг, продаж мы направляем на развитие этой сферы, новые закупки. Думаю, что и зарплата у нашего парикмахера неплохая: 670 рублей, а после открытия салона в Заболоти — около 800. Для удобства посетителей планируем оборудовать помещение телевизором, чтобы в ожидании своей очереди клиенты не заскучали.

Придя в сферу бытовых услуг, сельхозпредприятие в очередной раз подставило плечо органам местной власти. Оно уже успешно зарекомендовало себя в торговле и общественном питании, открыв два магазина, кафе и приобретя автолавку. По словам Тадеуша Яновича, такой подход к непрофильным видам деятельности помогает в закреплении тружеников в хозяйстве. Предоставляя место работы водителям, механизаторам, руководство сельхозпредприятия может предложить трудоустройство и их женам.







— Нужно думать о людях, иначе останемся без работников, — уверен директор.

Хоть парикмахерская в Заболоти не проработала и месяца, но востребованность ее очевидна. В этом убедились на месте. В день сюда приходит до пятнадцати человек, дневная выручка составляет порядка ста рублей. Обслуживает посетителей обаятельный, общительный и умелый мастер — Ольга Жуковская из Радуни. Два дня в неделю она трудится в Гирках, а в среду и пятницу — в Заболоти. В субботу выезжает в тот агрогородок, где большее количество заказов.

— Добираться на работу не проблема, — улыбается девушка. — Когда еду в Заболоть на личном транспорте, сельхозпредприятие выделяет топливо. Устраивает и график работы — с полдевятого до пяти вечера, полчаса на обед. Не бывает никаких перебоев ни с необходимыми для работы средствами, ни с наличием косметики для продажи. Заказов хватает — запись на два месяца вперед. В Гирки приезжают стричься из других населенных пунктов — Радуни, Начи, Гинелей, Дотишек.

Пока мы разговаривали, парикмахер ни на минуту не отвлекалась от дела — видела, что снова собралась очередь. В парикмахерском кресле сидела Божена Кашлей.

— Сейчас я на каникулах, учусь в Гродненском университете имени Янки Купалы. Думала, придется ждать до начала сентября, чтобы постричься. Не ехать же специально в Гродно! Мама посоветовала: «Открылась парикмахерская, хороший мастер, не пожалеешь». Действительно, стрижка понравилась, — осталась довольна результатом девушка.

Марина КОНДРАТОВИЧ.