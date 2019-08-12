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Трагедия 3 июля в Минске: Носкевич назвал основную версию
13.08.2019 18:24 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Следственном комитете анализируют качество фейерверков, правильность эксплуатирования оборудования и заряжания. Основная версия - некачественные заряды.
Об этом заявил глава СК Иван Носкевич журналистам 13 августа после доклада Александру Лукашенко, передает
Носкевич отметил, что основной версией происшествия стали некачественные заряды фейерверочных изделий, использованных при проведении салюта. Часть из них была с истекшим сроком годности, некоторые подвергались механической «доработке» перед заряжанием.
Он добавил, что назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия.
Указанные инстанции должна дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. «По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы», - подчеркнул председатель Носкевич.
Напомним, вечером 3 июля в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. Пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
Как рассказал в
Однако уже сегодня Минобороны
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В Следственном комитете анализируют качество фейерверков, правильность эксплуатирования оборудования и заряжания. Основная версия - некачественные заряды.
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