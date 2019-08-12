ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Случаи, когда в армию отправляют не годных по здоровью призывников, будет разбирать отдельная комиссия

13.08.2019 18:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Такая норма содержится в Инструкции о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Инструкция утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства обороны от 29 июля 2019 г. № 76/12.

В ней говорится: в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании призывников, создается комиссия, которая будет рассматривать случаи необоснованного призыва. Например, призыва на срочную военную службу (или службу в резерве) тех, кто призыву не подлежит, и тех, кто был уволен со службы по состоянию здоровья в первые 3 месяца.

Один акт по результатам работы комиссии будет направляться в военный комиссариат района (города), второй — оставаться в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании. Копия акта направляется в соответствующее главное управление по здравоохранению, комитет по здравоохранению.

Напомним, последний год стало известно о судах, когда военные части требуют у местных властей компенсацию за «негодного призывника».

В июне, к примеру, войсковая часть через суд потребовала у Пружанского райисполкома возместить более 900 рублей ущерба за необоснованный призыв жителя района на срочную военную службу и выиграла процесс. Выяснилось, что во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня — и того необоснованно признали годным.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая норма содержится в Инструкции о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, сообщает Национальный...
 
Новости дня
Новости общества
 
Трагедия 3 июля в Минске: Носкевич назвал основную версию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика