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Случаи, когда в армию отправляют не годных по здоровью призывников, будет разбирать отдельная комиссия
13.08.2019 18:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Такая норма содержится в Инструкции о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, сообщает
Инструкция утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства обороны от 29 июля 2019 г. № 76/12.
В ней говорится: в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании призывников, создается комиссия, которая будет рассматривать случаи необоснованного призыва. Например, призыва на срочную военную службу (или службу в резерве) тех, кто призыву не подлежит, и тех, кто был уволен со службы по состоянию здоровья в первые 3 месяца.
Один акт по результатам работы комиссии будет направляться в военный комиссариат района (города), второй — оставаться в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании. Копия акта направляется в соответствующее главное управление по здравоохранению, комитет по здравоохранению.
Напомним, последний год стало известно о судах, когда военные части требуют у местных властей компенсацию за «негодного призывника».
В июне, к примеру, войсковая часть через суд
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Случаи, когда в армию отправляют не годных по здоровью призывников, будет разбирать отдельная комиссия
Такая норма содержится в Инструкции о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, сообщает Национальный...
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