Случаи, когда в армию отправляют не годных по здоровью призывников, будет разбирать отдельная комиссия

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Такая норма содержится в Инструкции о порядке организации и проведения медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе, сообщает Национальный правовой интернет-портал .

Инструкция утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства обороны от 29 июля 2019 г. № 76/12.

В ней говорится: в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании призывников, создается комиссия, которая будет рассматривать случаи необоснованного призыва. Например, призыва на срочную военную службу (или службу в резерве) тех, кто призыву не подлежит, и тех, кто был уволен со службы по состоянию здоровья в первые 3 месяца.

Один акт по результатам работы комиссии будет направляться в военный комиссариат района (города), второй — оставаться в госорганизации здравоохранения, врачи-специалисты которой участвуют в медосвидетельствовании. Копия акта направляется в соответствующее главное управление по здравоохранению, комитет по здравоохранению.

Напомним, последний год стало известно о судах, когда военные части требуют у местных властей компенсацию за «негодного призывника».

В июне, к примеру, войсковая часть через суд потребовала у Пружанского райисполкома возместить более 900 рублей ущерба за необоснованный призыв жителя района на срочную военную службу и выиграла процесс. Выяснилось, что во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня — и того необоснованно признали годным.