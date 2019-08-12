Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске перед новым 2019-2020 учебным годом разработаны единые примерные двухнедельные меню для школьников, которые питаются за счет республиканского и местного бюджетов, а также за родительскую плату, сообщила журналистам заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова, передает корреспондент БЕЛТА.

Рационы дифференцированы по возрасту: для учащихся 6-10, 11-13 и 14-17 лет. При составлении меню учитывались требования санитарных норм и правил: соблюдались сезонность, рациональное распределение общей калорийности, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, рекомендуемые объемы порций, исключалась повторяемость одноименных блюд в течение двух дней подряд. "В настоящее время примерное двухнедельное меню на осенний период 2019-2020 учебного года направлено в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и проходит оценку на соблюдение санитарно-гигиенических требований", - отметила Марина Дьякова.

Чтобы максимально обеспечить школьников горячим питанием, а также учесть их вкусовые предпочтения, в 2018-2019 учебном году разработано около 30 наименований современных блюд. Особо полюбившиеся из них включены в единое осеннее меню предстоящего учебного года, например, ролл "Маленький Цезарь", котлеты "Отличник", "Карпыч". Для улучшения качества питания в меню нового учебного года включат булочные изделия, обогащенные витаминами А, Е, D, кальцием и магнием (заключен договор на приобретение витаминных добавок), а бесплатники получат батончик "Гематогеша".

Размер оплаты за питание родителями планируется пересчитать, сообщила в свою очередь начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. "Но мы ориентируемся, чтобы стоимость школьного рациона не превышала Br2,5 за один день. В зависимости от дневного рациона это Br2,3-2,5", - сказала она.

По словам врача-гигиениста отделения гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ангелины Мицкович, каждый школьник должен быть обеспечен горячим завтраком или обедом. А учащиеся, которые находятся в школе более продолжительное время (в группе продленного дня), - двух- или трехразовым питанием в зависимости от времени пребывания в учреждении.

Горячее питание должно быть щадящим по химическому составу. Поэтому в детском рационе не используются, например, острые приправы (горький перец, хрен, уксус и продукты с его использованием - майонез, маринованные овощи, томатные соусы). Не допускаются натуральный кофе, комбинированные жиры, жирные сорта мяса, закусочные рыбные консервы, которые содержат в своем составе много жира, различные копчености. Предпочтительнее такие способы обработки, как тушение, приготовление на пару, запекание. Набор продуктов и объемы пищи - с учетом возраста ребенка и удовлетворения его физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Например, мясо, свежие овощи, фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты должны включаться в рацион ежедневно, а рыба, творог - два-три раза в неделю.

В прошлом году Минздрав выступил с инициативой по снижению в рационе школьников соли на 30-35% и сахара на 20-25%. Соответствующие письма были разосланы всем заинтересованным. Работа уже начата, вводятся новые рецептуры сладких блюд, отдельных мучных изделий со сниженным содержанием сахара.

Кроме того, уделяется внимание развитию материально-технической базы пищеблоков. Ежегодно примерно в сотне из них проводится капремонт, закупается новое технологическое, холодильное оборудование. Приобретаются пароконвектоматы, которые на сегодня используются в 20% учреждений образования.-0-