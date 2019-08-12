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В Браславском районе обнаружено тело мужчины, пропавшего четыре года назад

13.08.2019 19:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 августа нашли останки пропавшего без вести в апреле 2015 года мужчины. Задержан сын погибшего. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Фото: пресс-служба МВД

В 2015 году поступило сообщение о безвестном исчезновении 49-летнего жителя одной из деревень Браславского района. В милицию обратилась супруга пропавшего. Она пояснила, что ее муж вышел из дома знакомых и пропал.

В ходе розыска были опрошены жители близлежащих населенных пунктов, организован поиск на местности, в результате был найден велосипед пропавшего. Однако установить местонахождение мужчины так и не удалось.

«Тем не менее, работа по установлению обстоятельств происшествия продолжалась. В ходе отработки различных версий, в том числе криминального характера, была получена информация о предполагаемом месте захоронения мужчины», — добавили в милиции.

Несколько часов назад обнаружены останки пропавшего без вести в апреле 2015 года. Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержан сын погибшего. Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.

 
 
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Сотрудниками милиции по подозрению в совершении преступления задержан сын погибшего.
 
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