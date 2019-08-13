Обновлениям рады

Источник материала: Чырвоны прамень

Жители домов №№ 6 и 8 по переулку Ленинскому в райцентре с радостью наблюдают, как ведутся работы по капитальному ремонту на их дворовых территориях. Тем более им есть с чем сравнить.





В прошлом году капитальный ремонт дворовой территории был выполнен возле многоквартирного дома № 10 по переулку Ленинскому. Жильцы указанного дома, да и другие жители райцентра уже оценили все преимущества благоустройства. Удобные пешеходные дорожки, заасфальтированная проезжая часть, вместительная автостоянка, обновлённые скамейки и урны возле подъездов, детская площадка – всё это не только добавило комфорта, но и придало новый облик территории, прилегающей к многоэтажке. Родители, чьи дети ходят в дошкольное учреждение, также отмечают изменения к лучшему.

Создание нового облика дворов – по такому принципу подготовлен проект благоустройства дворовых территорий жилых домов №№ 6, 8, 10 по пер. Ленинскому и №№ 71,73 по ул. Ленинской, который рассчитан на три года. Первый этап уже завершён. С начала проведения работ освоено свыше 260 000 рублей, только за этот год израсходовано более 107 000. Финансируется проект из районного бюджета.

Ремонтные работы по переулку Ленинскому в настоящее время ведутся на дворовых территориях двух домов, находящихся по соседству, – №6 и № 8. Здесь будут заасфальтированы пешеходные дорожки и дворовые проезды. На входах, ведущих к подъездам, уже уложена тротуарная плитка. Работы продолжаются.

Всё, что происходит на указанных дворовых территориях, находится под постоянным контролем заместителя председателя Чашникского райисполкома М. В. Папко. По словам Михаила Викторовича, вопрос о капитальном ремонте дворовых территорий назрел давно. Были жалобы от жильцов по дорожному покрытию, возникали и другие вопросы. Замечательно, что задумку поддержал глава района Л. В. Плешко. Подготовлен проект, который позволяет не только разрешить проблему дорог, но и сформировать по-настоящему комфортную городскую среду в данном микрорайоне.

Будем надеяться, что жильцы будут не только наблюдателями, но и участниками перемен. Т. В. Тихонова обратилась в редакцию от имени жильцов домов №№ 6, 8 с просьбой поблагодарить председателя Чашникского райисполкома Л. В. Плешко.

Тамара Валентиновна говорит, что такие перемены – долгожданные и приятные. «Работы ещё много, а мы уже видим, как дворы меняются, преображаются. А ведь наши дома были построены 30 лет назад. В последнее время мы ходили по бездорожью», – замечает женщина.

Тамара Валентиновна, как и многие её соседи, уверена, что дворы будут уютными. С их озеленением и благоустройством обязательно помогут сами жильцы. Среди них немало неравнодушных.

Наталья СТУКАЛОВА.