Разнузданность органов, битва за урожай, кенгуру в снегу, комик и секс-скандал - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня погода снова будет не очень — не забывайте зонты (а мы еще Минске выпала треть месячной нормы осадков">вчерашний «дождик» не забыли). И, наверное, сегодня не стоит ехать на работу на велосипеде или самокате: ливни могут испортить вам впечатление от приятной дороги, а о том, что это в принципе может быть очень небезопасным, уже не раз говорили врачи . Ну, а пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера: в Австралии вон, например, снег выпал (кенгуру в шоке), в Японии умирают от жары , а россияне всерьез задумались о четырехдневной рабочей неделе (и теперь уже в шоке мы)!





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

«С полей мы должны взять девять с половиной миллионов тонн», — сказал как-то президент на селекторном совещании. Думаете, это легко? А попробуйте сами! Айда с нами на «Битву за урожай»: пройдите нашу игру и узнайте, чего вы на самом деле стоите на поле брани . К нам вот, например, выехал КГК, искать приписки — столько мы намолотили!





А помните жертвенного барана , которого зарезали в центре Могилева? Похоже, группа мужчин сделала это в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мы спросили ветслужбу и представителя мусульманской общины Беларуси, можно ли резать баранов на улицах по закону, санитарным, религиозным и этическим нормам. Как думаете?

, которого зарезали в центре Могилева? Похоже, группа мужчин сделала это в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мы спросили ветслужбу и представителя мусульманской общины Беларуси, по закону, санитарным, религиозным и этическим нормам. Как думаете? Но давайте о веселом. Знакомьтесь, Дмитрий — основатель первого в Минске стендап-клуба. Кстати, сын Эдуарда Нарышкина — одного из самых известных топ-менеджеров в Беларуси. Говорит, «у меня нет ни капли сомнений, что я хороший комик . Не ох***ый, но хороший». И честно признается: его мечта — чтобы на стендап пришел Лукашенко. «А я бы ему сказал: «Александр Григорьевич, …». Ай, читайте, в общем, сами !

. Не ох***ый, но хороший». И честно признается: его мечта — чтобы на стендап пришел Лукашенко. «А я бы ему сказал: «Александр Григорьевич, …». ! А вот Женя, ему 17. Он особенный подросток и очень крутой человек . Женя отличник, идет на золотую медаль, ездит на олимпиады — каждый год по разным предметам — и хочет с первой зарплаты свозить маму в Париж. Мама всегда верила в Женю. Даже когда ей говорили, что у ее сына одно будущее — «клеить конвертики».





Если вы когда-нибудь обращались за помощью к психотерапевту, то получить или обменять права будет не так просто — водительская комиссия обязательно обратит на это внимание. А что будет дальше ?

будет не так просто — водительская комиссия обязательно обратит на это внимание. ? А о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго слышали? Там уже есть последствия .

О СПОРТЕ

Наша теннисистка Вика Азаренко прошла во второй раунд турнира в Цинциннати. Но радости от этого у нее нет, более того, она назвала это «худшим способом победить» — и вот почему .

Вика Азаренко прошла во второй раунд турнира в Цинциннати. Но радости от этого у нее нет, более того, она назвала это «худшим способом победить» — . Американский боец, чемпион UFC Генри Сехудо захотел стать межгендерным чемпионом — и на днях вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Как думаете, она согласилась ?

— и на днях вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. ? Помните, как на матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал единственный фанат могилевского клуба? Поговорили 15-летним парнем, который ради любимой команды провел в дороге сутки, — и теперь мы знаем, что такое преданность .





Все новости вторника, 13 августа

Кстати. Вы пьете воду? Да-да, те самые два литра в день? Врачи вон говорят , что этого (и не только этого) не всем вам хватает, задумайтесь!

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