Разнузданность органов, битва за урожай, кенгуру в снегу, комик и секс-скандал - все за вчера

Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем — и давай его распекать за дело главное инженера МЗКТ Головача. «Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали… Это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так „надзирает“ за уголовными делами и за соблюдением закона»… А сам Андрей Головач, о котором говорил президент, кстати, в пятницу снова идет в суд. Он 50 месяцев пробыл в СИЗО, и президент предупредил Носкевича: «Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека… Тут вам придется отвечать».
Турагенты предлагают сделать единые цены на туруслуги: некоторые компании, говорят, ведут нечестную игру — заманивают клиентов огромными скидками и заниженными ценами. Но, похоже, у них вряд ли что-то получится — закон против (да и туристы не за).
А что там в Кыргызстане? Бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота и убийстве. Ему грозит пожизненное заключение. Все подробности — здесь. А еще рекомендуем вам почитать о разных судьбах президентов в таких разных странах Средней Азии. Это, знаете ли, в Беларуси все стабильно, а власть в других постсоветских республиках, за редким исключением, меняется постоянно. После ухода с поста, и не всегда добровольного, кто-то из президентов спокойно доживает свой век на родине, кто-то был вынужден бежать, а кто-то умер.
А помните жертвенного барана, которого зарезали в центре Могилева? Похоже, группа мужчин сделала это в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мы спросили ветслужбу и представителя мусульманской общины Беларуси, можно ли резать баранов на улицах по закону, санитарным, религиозным и этическим нормам. Как думаете?
Но давайте о веселом. Знакомьтесь, Дмитрий — основатель первого в Минске стендап-клуба. Кстати, сын Эдуарда Нарышкина — одного из самых известных топ-менеджеров в Беларуси. Говорит, «у меня нет ни капли сомнений, что я хороший комик. Не ох***ый, но хороший». И честно признается: его мечта — чтобы на стендап пришел Лукашенко. «А я бы ему сказал: «Александр Григорьевич, …». Ай, читайте, в общем, сами!
А вот Женя, ему 17. Он особенный подросток и очень крутой человек. Женя отличник, идет на золотую медаль, ездит на олимпиады — каждый год по разным предметам — и хочет с первой зарплаты свозить маму в Париж. Мама всегда верила в Женю. Даже когда ей говорили, что у ее сына одно будущее — «клеить конвертики».
Если вы когда-нибудь обращались за помощью к психотерапевту, то получить или обменять права будет не так просто — водительская комиссия обязательно обратит на это внимание. А что будет дальше?
А о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго слышали? Там уже есть последствия.
О СПОРТЕ
Наша теннисистка Вика Азаренко прошла во второй раунд турнира в Цинциннати. Но радости от этого у нее нет, более того, она назвала это «худшим способом победить» — и вот почему.
Американский боец, чемпион UFC Генри Сехудо захотел стать межгендерным чемпионом — и на днях вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Как думаете, она согласилась?