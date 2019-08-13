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Разнузданность органов, битва за урожай, кенгуру в снегу, комик и секс-скандал - все за вчера

14.08.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Сегодня погода снова будет не очень — не забывайте зонты (а мы еще Минске выпала треть месячной нормы осадков">вчерашний «дождик» не забыли). И, наверное, сегодня не стоит ехать на работу на велосипеде или самокате: ливни могут испортить вам впечатление от приятной дороги, а о том, что это в принципе может быть очень небезопасным, уже не раз говорили врачи. Ну, а пока давайте вспомним, чем страна и мир жили вчера: в Австралии вон, например, снег выпал (кенгуру в шоке), в Японии умирают от жары, а россияне всерьез задумались о четырехдневной рабочей неделе (и теперь уже в шоке мы)!


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем — и давай его распекать за дело главное инженера МЗКТ Головача. «Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали… Это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего, следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так „надзирает“ за уголовными делами и за соблюдением закона»… А сам Андрей Головач, о котором говорил президент, кстати, в пятницу снова идет в суд. Он 50 месяцев пробыл в СИЗО, и президент предупредил Носкевича: «Если вы видите, что недоработали на оперативном уровне, не надо задерживать человека… Тут вам придется отвечать».
  • Еще глава СК доложил Лукашенко о деле могилевского гаишника — тот самом суициде, трагедии на салюте 3 июля, а также высказал мнение, что что за «пьяное» ДТП с погибшими надо лишать прав пожизненно (обсуждали трагедию под Белоозерском). Мы, кстати, поговорили с людьми, которые попали в серьезные аварии, но выжили: о травмах (страшных), восстановлении (тяжелом) и выводах из произошедшего (очевидных). Берегите себя!
  • Турагенты предлагают сделать единые цены на туруслуги: некоторые компании, говорят, ведут нечестную игру — заманивают клиентов огромными скидками и заниженными ценами. Но, похоже, у них вряд ли что-то получится — закон против (да и туристы не за).
  • Помните студентку, которая подала в суд жалобу на президента? Суд ей ответил — и мы не удивлены.
  • Впервые за 20 лет в Беларуси у лошади нашли сибирскую язву. Людям, говорят, не о чем беспокоиться, но лошадиный фестиваль на всякий случай пока отменили.
  • А что там в Кыргызстане? Бывшего президента Алмазбека Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота и убийстве. Ему грозит пожизненное заключение. Все подробности — здесь. А еще рекомендуем вам почитать о разных судьбах президентов в таких разных странах Средней Азии. Это, знаете ли, в Беларуси все стабильно, а власть в других постсоветских республиках, за редким исключением, меняется постоянно. После ухода с поста, и не всегда добровольного, кто-то из президентов спокойно доживает свой век на родине, кто-то был вынужден бежать, а кто-то умер.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ


  • А помните жертвенного барана, которого зарезали в центре Могилева? Похоже, группа мужчин сделала это в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам. Мы спросили ветслужбу и представителя мусульманской общины Беларуси, можно ли резать баранов на улицах по закону, санитарным, религиозным и этическим нормам. Как думаете?
  • Но давайте о веселом. Знакомьтесь, Дмитрий — основатель первого в Минске стендап-клуба. Кстати, сын Эдуарда Нарышкина — одного из самых известных топ-менеджеров в Беларуси. Говорит, «у меня нет ни капли сомнений, что я хороший комик. Не ох***ый, но хороший». И честно признается: его мечта — чтобы на стендап пришел Лукашенко. «А я бы ему сказал: «Александр Григорьевич, …». Ай, читайте, в общем, сами!
  • А вот Женя, ему 17. Он особенный подросток и очень крутой человек. Женя отличник, идет на золотую медаль, ездит на олимпиады — каждый год по разным предметам — и хочет с первой зарплаты свозить маму в Париж. Мама всегда верила в Женю. Даже когда ей говорили, что у ее сына одно будущее — «клеить конвертики».


  • Если вы когда-нибудь обращались за помощью к психотерапевту, то получить или обменять права будет не так просто — водительская комиссия обязательно обратит на это внимание. А что будет дальше?
  • А о секс-скандале вокруг Пласидо Доминго слышали? Там уже есть последствия.

О СПОРТЕ

  • Наша теннисистка Вика Азаренко прошла во второй раунд турнира в Цинциннати. Но радости от этого у нее нет, более того, она назвала это «худшим способом победить» — и вот почему.
  • Американский боец, чемпион UFC Генри Сехудо захотел стать межгендерным чемпионом — и на днях вызвал на бой чемпионку UFC в наилегчайшем весе Валентину Шевченко. Как думаете, она согласилась?
  • Помните, как на матч Кубка Салея, в котором барановичский «Авиатор» принимал «Могилев», приехал единственный фанат могилевского клуба? Поговорили 15-летним парнем, который ради любимой команды провел в дороге сутки, — и теперь мы знаем, что такое преданность.


Все новости вторника, 13 августа

Кстати. Вы пьете воду? Да-да, те самые два литра в день? Врачи вон говорят, что этого (и не только этого) не всем вам хватает, задумайтесь!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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